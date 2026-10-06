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CarX 2026: главные тренды сервисного парка

Сервисный парк на CarX 2026: доля китайских брендов в заездах Автополе достигла 86%, а отзывные кампании выросли в 170 раз за последние четыре года
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.10.2026, 16:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

О ключевых трендах и вызовах, с которыми сталкивается сервисный парк, на форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», рассказал Денис Герасимов («Автополе»).

По его словам, в компании доля китайских брендов в структуре заездов в 2026 году достигла 86%. «Ушедшие» бренды постепенно вымываются из официального сервиса. Одновременно за 4 года количество отзывных акций выросло в 170 раз. Доля заездов по отзывным кампаниям увеличилась с 0,18% в 2022 году до 31,24% в 2026-м. Производители активно устраняют выявленные дефекты на местах.

Еще одной тенденцией стала пиковая доля непрофильных заездов: в компании она составила 44%. На этом фоне дилеры столкнулись с заморозкой постов и снижением доходности нормо-часа по гарантии.

Герасимов также отметил, что к 2027 году пиковый парк китайских автомобилей 2023 – 2024 годов выпуска начнет выходить из 3-летней базовой гарантии. Победителем окажется дилер, который сумеет перевести клиентскую базу от вынужденного гарантийного заезда к осознанному коммерческому удержанию.

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