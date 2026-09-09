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CarX 2026: до масштабного форума автобизнеса осталось менее месяца

Форум автобизнеса CarX 2026 пройдет 6 октября в Москве: эксперты обсудят рынки легковых и коммерческих автомобилей, автосервис, масла и новинки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2026, 11:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Форум автомобильного бизнеса CarX 2026 пройдет через 27 дней, 6 октября, в московском отеле «МонАрх». Организатор мероприятия — агентство «АВТОСТАТ», подготовившее для участников программу по нескольким ключевым направлениям.

Рынок легковых автомобилей. Участников ждут подробный анализ рынка, разбор успешных стратегий продаж, а также кейсы в сфере финансовых и цифровых сервисов. Кроме того, на выставке вживую представят автомобильные новинки, которые уже вышли или выходят на российский рынок. Посетители смогут ознакомиться с ними, задать вопросы представителям брендов и вместе с экспертами обсудить перспективы моделей. Основную часть программы традиционно составят выступления спикеров, посвященные актуальным темам.

Рынок коммерческого транспорта. В рамках этого направления рассмотрят не только статистику и аналитику, но и актуальные вопросы сегмента в ходе экспертных дискуссий. Отдельное внимание уделят структуре спроса и новым особенностям работы с коммерческим транспортом в условиях, которые постоянно меняются под воздействием различных факторов.

Сервис. Эксперты обсудят состояние рынка автосервиса и основные тренды отрасли. Часть сессий будет посвящена перспективам ее развития, а другие встречи — наиболее острым проблемам и возможным способам их решения.

Масла. Еще одним важным направлением форума станет рынок автомобильных масел и смазочных материалов. Спикеры расскажут о текущей ситуации в отрасли, ее изменениях за последние годы и дальнейших перспективах. Этот рынок неразрывно связан с автомобильной индустрией.

Форум автобизнеса CarX 2026 состоится 6 октября. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1. Условия участия опубликованы на официальной странице форума: carx.ru.

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