Автомобили опаснее для женщин, чем для мужчин.

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Женщины-пассажиры не всегда получают такой же уровень защиты при ДТП, как мужчины. Исключением, согласно исследованию шведского производителя, являются автомобили Volvo. Компания опубликовала анализ данных о реальных авариях, который показывает: в ее машинах одинаковый уровень защиты обеспечивается для людей с разным телосложением. Предыдущие исследования свидетельствовали, что это нельзя считать само собой разумеющимся.

Неравенство в сфере автомобильной безопасности неоднократно подтверждалось исследованиями. Так, согласно работе UK Transport Research Laboratory, проведенной в 2024 году, женщины “significantly” чаще получают травмы в автомобильных авариях, чем мужчины. Особенно заметна разница при боковых столкновениях. Эти выводы дополняют данные, проанализированные University of Virginia Centre for Applied Biomechanics: женщины на 47 per cent чаще получают тяжелые травмы в авариях и на 17 per cent чаще погибают.

Почему вообще существует это неравенство?

В беседе с Auto Express руководитель исследования и старший технический специалист Lotta Jakobsson объяснила, что современные стандартизированные краш-тесты учитывают лишь некоторые типы телосложения: “We have three sizes of adult crash test dummies today, and that's good. But even if we double it, it will still [represent] a very small part of the population.”.

С момента появления манекенов для краш-тестов в семидесятых годах их конструкция почти всегда основывалась на мужском телосложении. Поэтому такие устройства не учитывали принципиальные анатомические различия между мужчинами и женщинами.

Даже сейчас единственный взрослый женский манекен, используемый европейской организацией Euro NCAP, фактически представляет собой уменьшенную версию мужского аналога. Он соответствует лишь пяти per cent женского населения. Первый официальный манекен, созданный для изображения средней женщины, THOR-5F, представили только в конце 2025 года. Euro NCAP пока не применяла его в испытаниях.