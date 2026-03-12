Автопроизводители призывают пересмотреть «чрезмерно оптимистичные» цели по электромобилям

Великобритания может пересмотреть стратегию перехода на электромобили. Такое заявление сделал представитель крупнейшей ассоциации автопроизводителей страны. По мнению экспертов Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), изначально выбранный властями курс оказался слишком оптимистичным, а предпосылки для него уже не соответствуют реальности.

В новом отчёте SMMT под названием "Same Destination, Smarter Route" анализируется разрыв между ожиданиями 2021 года и ситуацией, сложившейся к 2025 году. Авторы документа отмечают, что стоимость аккумуляторов сейчас на 31% выше, чем прогнозировалось, а цены на электромобили превышают ожидаемые на 17%. Промышленные тарифы на электроэнергию выросли на 80% по сравнению с расчётами трёхлетней давности. Кроме того, несмотря на меры регулирования и стимулирования, спрос на электрокары со стороны потребителей остаётся ниже прогнозов.

Исследование также подчёркивает, что расходы на публичную зарядку электромобилей более чем вдвое превышают прогнозы 2021 года. При этом число зарядных станций на автомагистралях по-прежнему не соответствует намеченным целям.

Генеральный директор SMMT Майк Хоус отметил: "План перехода Великобритании на электромобили был создан с лучшими намерениями, но предположения, положенные в его основу, оказались чрезмерно амбициозными. То, что недавно казалось прочной основой, теперь напоминает зыбучие пески. Признание того, что мир 2026 года уже не тот, что пять лет назад, — это не отказ от амбиций, а необходимое условие их достижения. Нам нужен срочный пересмотр стратегии, который будет учитывать сегодняшние реалии, обеспечит сокращение выбросов, а не деиндустриализацию, и даст потребителям ожидаемую свободу выбора."

Хоус также обратил внимание на то, что в других странах, таких как государства ЕС и Канада, происходит корректировка подхода к электромобилям. Он сообщил, что автопроизводители уже потратили в среднем по £11,000 на каждый электромобиль, чтобы соответствовать государственным требованиям. Для сравнения, штраф за несоблюдение установленных показателей может составить £12,000 за автомобиль.

Глава SMMT подчеркнул, что разрыв между поставленными целями и реальным спросом слишком велик. Он призвал к немедленному пересмотру правительственных планов и выразил сомнение в достижении уровня 80% электромобилей к 2030 году. "Предположения, заложенные в правила при их разработке, оказались неверными", — резюмировал Хоус.