Боковые зеркала автомобилей могут стать новой целью воров.

В современных автомобилях наружное зеркало двери — это уже не просто стекло. Встроенные технологии, включая системы предупреждения о машинах в слепой зоне, обогрев и камеры, делают зеркала довольно ценными и поэтому привлекательными для воров.
Как сообщает The Chelsea Citizen, всего за одну ночь на трех улицах престижного района Лондона злоумышленники сняли зеркальные элементы примерно с 15 автомобилей. Среди машин, ставших целью воров, оказались три Range Rover Sports, Porsche Taycan, Audi RS 7 и Mercedes G 580 with EQ Technology.
Один из пострадавших жителей заявил: “Sadly, Chelsea is the perfect area for these terrible gangs because our streets are absolutely full of expensive cars. How can you stop them?” Metropolitan Police сообщили London Evening Standard: “Inquiries are ongoing and no arrests have been made at this stage”.
Сложно сказать, является ли это новым трендом. В последние годы в разных странах периодически появлялись сообщения о кражах зеркал. В 2019 году подобная серия преступлений произошла в одном из районов Нью-Йорка. Тогда NYPD назвала происходящее “a local pattern in Manhattan North”, которое “does not appear to be a citywide condition”.