Главная Новости Боковые зеркала автомобилей могут стать новой целью воров.
Новости

Боковые зеркала автомобилей могут стать новой целью воров.

В Лондоне воры за одну ночь похитили зеркала с 15 дорогих автомобилей, включая Range Rover, Porsche и Mercedes. Полиция расследует серию краж.
РедакцияР
Редакция
20.10.2026, 14:02·2 мин
single
Фото: autoexpress

В современных автомобилях наружное зеркало двери — это уже не просто стекло. Встроенные технологии, включая системы предупреждения о машинах в слепой зоне, обогрев и камеры, делают зеркала довольно ценными и поэтому привлекательными для воров.

Как сообщает The Chelsea Citizen, всего за одну ночь на трех улицах престижного района Лондона злоумышленники сняли зеркальные элементы примерно с 15 автомобилей. Среди машин, ставших целью воров, оказались три Range Rover Sports, Porsche Taycan, Audi RS 7 и Mercedes G 580 with EQ Technology.

Один из пострадавших жителей заявил: “Sadly, Chelsea is the perfect area for these terrible gangs because our streets are absolutely full of expensive cars. How can you stop them?” Metropolitan Police сообщили London Evening Standard: “Inquiries are ongoing and no arrests have been made at this stage”.

Сложно сказать, является ли это новым трендом. В последние годы в разных странах периодически появлялись сообщения о кражах зеркал. В 2019 году подобная серия преступлений произошла в одном из районов Нью-Йорка. Тогда NYPD назвала происходящее “a local pattern in Manhattan North”, которое “does not appear to be a citywide condition”.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация