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Автомобильное предложение дня: VW Passat Black Edition PHEV за 255 фунтов в месяц — стильный выбор при скромном бюджете

Volkswagen Passat Black Edition предлагают в лизинг за 254,64 фунта в месяц: гибридный универсал с запасом хода на электротяге 62 мили и богатым оснащением.
РедакцияР
Редакция
14.08.2026, 19:21·3 мин
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Фото: autoexpress
  • Топовая комплектация Black Edition
  • Запас хода на электротяге — 62 мили
  • Всего £254.64 в месяц

Volkswagen Passat давно пользуется популярностью у семей благодаря практичности, статусному образу и комфортным ездовым характеристикам. Как показывает это предложение, к числу его достоинств можно добавить и привлекательное соотношение цены и возможностей.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания DreamLease предлагает практичный Passat в топовой комплектации Black Edition всего за £254.64 в месяц. Это возможность получить стильный автомобиль без значительных ежемесячных расходов.

Договор рассчитан на два года. Сначала потребуется внести £3,055.68 в качестве первоначального платежа за 12-month period, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Снизить первоначальные расходы примерно на £500 можно, выбрав первоначальный платеж за девять месяцев. В этом случае ежемесячная сумма увеличится до £280.24. Увеличение лимита пробега до 8,000 миль обойдётся ещё примерно в £10 в месяц.

Дополнительно сэкономить можно при наличии зарядного устройства дома и на работе, а также при регулярной зарядке автомобиля в поездках. Дело в том, что предлагается plug-in hybrid, который при полностью заряженной батарее способен проехать на электротяге 62 мили и демонстрирует очень хорошие показатели экономичности.

Black Edition — самая дорогая комплектация Passat. В её оснащение входят обвес от версии R-Line, передние сиденья с 13-way регулировкой и функцией массажа, а также панорамная крыша с возможностью наклона и сдвига.

Как и подобает Passat, автомобиль отличается качественными материалами в салоне и большим внутренним пространством. Последнее поколение выпускается только в кузове estate, причём багажник получился весьма вместительным: его объём составляет 510 литров.

Крупный Volkswagen уверенно ведёт себя на дороге. Бензиново-электрическая силовая установка обеспечивает достойную динамику, а хорошо настроенная подвеска делает Passat одним из самых комфортных estate.

Фото: autoexpress

Предложения в рубрике Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если этот вариант перестанет действовать, другие предложения по лизингу Volkswagen Passat можно найти на странице Volkswagen Passat у ведущих поставщиков.

Предложения на автомобили, сопоставимые с Volkswagen Passat

Фото: autoexpress

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