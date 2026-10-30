Предложение дня: универсал VW ID.7 Tourer всего за 270 фунтов в месяц

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Качественный салон и практичный универсал

Запас хода 371 миля и тепловой насос в стандартной комплектации

Предложение доступно всего за £270.38 в месяц

По нашему мнению, среди электрических универсалов Volkswagen ID.7 Tourer является одним из лучших вариантов. При этом сейчас он предлагается по особенно привлекательной цене.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания DreamLease предлагает электрический универсал всего за £270.38 в месяц при двухлетней аренде. Это исключительно выгодное предложение.

Для оформления сделки потребуется первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £3,544.55, а годовой пробег ограничен 5,000. Не менее интересным выглядит вариант с первоначальным платежом за девять месяцев — £2,976.77. В этом случае ежемесячный взнос также остаётся ниже £300. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в десять дополнительных фунтов в месяц.

ID.7 — одна из лучших моделей в электрической линейке VW. Автомобиль сочетает высокий уровень комфорта и оснащения с качественно собранным и просторным салоном. Кроме того, он отличается очень расслабленной манерой движения.

Предложение распространяется на базовую версию, однако её оснащение настолько丰富но, что необходимость доплачивать за более дорогие модификации вызывает вопросы.

Версия Match Pro Plus оснащена аккумулятором ёмкостью 77kWh и имеет заявленный запас хода 371 милю. В ходе наших тестов автомобиль продемонстрировал достаточно высокую эффективность. Установленный в стандартной комплектации тепловой насос также повышает шансы приблизиться к заявленному показателю в холодные зимние месяцы.

В список стандартного оборудования входят 19-дюймовые легкосплавные диски, 15-дюймовый сенсорный экран с навигацией, проекционный дисплей с дополненной реальностью и камера с обзором на 360 градусов.

Пространства в салоне очень много: пассажиры ростом шесть футов без труда найдут достаточно места, чтобы вытянуть ноги на задних сиденьях. Объём багажника составляет 605 литров, что больше, чем у более премиального универсала BMW i5 Touring.

Volkswagen ID.7 Tourer — передняя часть салона. Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day основана на данных собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей территории UK.

Предложение действует с учётом условий и ограничений. Цены и доступность могут измениться. Если эта акция завершится, другие выгодные варианты аренды VW ID.7 Tourer от ведущих поставщиков можно найти на странице VW ID.7 Tourer.

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