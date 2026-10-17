Автомобильная сделка дня: мощный VW ID.7 GTX — всего за 298 фунтов в месяц

Отличная управляемость и динамика

Большой запас хода на электротяге

Доступен от £298.78 в месяц

Понравился новый Tesla Roadster, но почти £200,000 за спортивный электромобиль — слишком высокая цена? Тогда на помощь приходит сегодняшнее предложение дня: мощный Volkswagen ID.7 GTX теперь можно взять в лизинг менее чем за £300 в месяц через Auto Express Buy A Car.

Предложение от Carwow Leasey позволяет получить топовую версию Volkswgaen ID.7 GTX Plus 4Motion за £298.78 в месяц сроком на два года после первоначального платежа в размере £3,880.36. Если такая сумма окажется слишком высокой или лимита в 5,000 миль в год будет недостаточно, условия можно изменить. Первоначальный платеж снижается до £2,658.60 — это эквивалент шести месяцев вместо 12, — а годовой пробег увеличивается до 8,000 миль. При этом ежемесячный платеж составит £385.10.

ID.7 GTX — самая спортивная версия электрического фастбэка Volkswagen. Два электромотора, установленные на каждой из осей, развивают 340bhp, а разгон от 0-62mph занимает 5.4 секунды. При спокойной езде автомобиль способен проехать до 372 миль на одном заряде благодаря батарее ёмкостью 86kWh. Быстрая зарядка мощностью 200kW позволяет пополнить заряд с 20-80% всего за 20 минут.

Для топовой версии оснащение ID.7 GTX оказалось весьма богатым. В стандартную комплектацию входят спортивные сиденья из замши и экокожи с подогревом, вентиляцией и массажем, красной прострочкой, трёхзонный климат-контроль, аудиосистема Harman Kardon, беспроводная зарядка смартфона, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора с углом 360 градусов. За мультимедийные функции отвечает 15-дюймовый сенсорный экран со встроенной навигацией, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение закончится, другие варианты лизинга Volkswagen ID.7 можно найти на странице Volkswagen ID.7, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов Volkswagen ID.7

Фото: autoexpress

Hyundai Ioniq 6

Новый Hyundai Ioniq 6 в наличии

Cash £36,617

Avg. savings £8,349

New Hyundai Ioniq 6

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Фото: autoexpress

BMW I5

Новый BMW I5 в наличии

Cash £58,778

Avg. savings £10,836

New BMW I5

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Фото: autoexpress

Audi A6

Новый Audi A6 в наличии

Cash £47,131

Avg. savings £5,895

New Audi A6

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