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Предложение дня: премиальный электромобиль VW ID.3 Neo всего за 261 фунт в месяц

Volkswagen ID.3 Neo получил обновлённый салон с физическими кнопками и запас хода 258 миль: электромобиль доступен по лизингу от £261,35 в месяц.
РедакцияР
Редакция
29.10.2026, 19:42·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Обновлённый дизайн и новое ощущение качества
  • Запас хода — 258 миль
  • Автомобиль доступен всего за £261.35 в месяц

Volkswagen стремится восстановить свою репутацию и сделать электромобили ID более похожими на настоящие Volkswagen. Немецкий гигант запустил масштабную программу, призванную вернуть доверие покупателей. Её возглавляет новый ID. Polo, а одним из ключевых элементов стал обновлённый ID.3 Neo. Предыдущая версия ID.3 после выхода подвергалась критике из-за дешёвого на вид салона и недостаточно качественной мультимедийной системы.

В новом ID.3 Neo вновь появились привычные кнопки и физические органы управления, а основное внимание уделено качеству и знакомой эргономике. Через сервис Auto Express Buy A Car этот возрождённый электромобиль можно приобрести всего за £261.35 в месяц. Кроме того, владельцам доступна более выгодная быстрая зарядка в дороге.

Четырёхлетнее предложение от Carwow Leasey предусматривает первоначальный платёж за 12-месячный период в размере £3,431.20. Годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Впрочем, более разумным вариантом может оказаться девятимесячный план. В этом случае первоначальный платёж снижается до £2,605.14, а ежемесячный взнос увеличивается лишь до £277.94. Если повысить допустимый пробег до более гибких 8,000 миль в год, дополнительная плата составит менее десяти фунтов в месяц.

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