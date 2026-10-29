Предложение дня: премиальный электромобиль VW ID.3 Neo всего за 261 фунт в месяц

Обновлённый дизайн и новое ощущение качества

Запас хода — 258 миль

Автомобиль доступен всего за £261.35 в месяц

Volkswagen стремится восстановить свою репутацию и сделать электромобили ID более похожими на настоящие Volkswagen. Немецкий гигант запустил масштабную программу, призванную вернуть доверие покупателей. Её возглавляет новый ID. Polo, а одним из ключевых элементов стал обновлённый ID.3 Neo. Предыдущая версия ID.3 после выхода подвергалась критике из-за дешёвого на вид салона и недостаточно качественной мультимедийной системы.

В новом ID.3 Neo вновь появились привычные кнопки и физические органы управления, а основное внимание уделено качеству и знакомой эргономике. Через сервис Auto Express Buy A Car этот возрождённый электромобиль можно приобрести всего за £261.35 в месяц. Кроме того, владельцам доступна более выгодная быстрая зарядка в дороге.

Четырёхлетнее предложение от Carwow Leasey предусматривает первоначальный платёж за 12-месячный период в размере £3,431.20. Годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Впрочем, более разумным вариантом может оказаться девятимесячный план. В этом случае первоначальный платёж снижается до £2,605.14, а ежемесячный взнос увеличивается лишь до £277.94. Если повысить допустимый пробег до более гибких 8,000 миль в год, дополнительная плата составит менее десяти фунтов в месяц.