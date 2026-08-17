Автопредложение дня: Volvo XC40 — практичный семейный кроссовер менее чем за 300 фунтов стерлингов в месяц

Высокий уровень оснащения

Желательная комплектация Plus Black

Всего £299.64 в месяц

Volvo XC40 уже не является самой новой моделью в линейке марки, однако предложение менее чем за £300 в месяц выглядит особенно привлекательным для столь стильного автомобиля.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания AA Lease предлагает элегантный шведский кроссовер всего за £299.64 в месяц. При этом речь идёт не о базовой версии: в рамках предложения доступна востребованная комплектация 'Plus Dark' с богатым оснащением.

Для оформления договора сроком на три года потребуется первоначальный взнос £3,894.68. Годовой пробег ограничен отметкой 5,000.

Этот первоначальный платёж рассчитан на 12 месяцев. При выборе девятимесячного варианта сумма составит £2,895.91, а ежемесячный платёж вырастет до £321.77. Увеличение лимита пробега до 8,000 добавит около £10 в месяц при обоих вариантах первоначального платежа — на девять и 12 месяцев.

Несмотря на возраст, XC40 по-прежнему выглядит и ощущается современным. Кроссовер отличается выразительным дизайном и качественно оформленным салоном.

Комплектация Plus Dark подчёркивает характер XC40. Она включает 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, чёрные наружные элементы отделки, атмосферную подсветку, бесключевой доступ и запуск, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, а также продвинутую мультимедийную систему на базе Google.

Практичность также остаётся сильной стороной модели. На заднем ряду достаточно места, а объём багажника составляет внушительные 443 литра.

Этот XC40 оснащён силовой установкой 'B3'. В её состав входят плавный 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, небольшой электромотор и аккумуляторная батарея. Мягкая гибридная система развивает 161bhp, а заявленный расход топлива составляет 42.7mpg.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Действуют определённые условия, а цены и предложения могут измениться. Количество автомобилей и доступность сделок ограничены. Если это предложение завершится, другие выгодные варианты лизинга Volvo XC40 можно будет найти на странице Volvo XC40, посвящённой предложениям ведущих поставщиков.

Предложения на автомобили-конкуренты Volvo XC40

Фото: autoexpress

Nissan Qashqai

Новый Nissan Qashqai в наличии. При оплате наличными — £25,333. Средняя экономия — £5,987. Новый Nissan Qashqai: настройка комплектации.

Фото: autoexpress

Hyundai Kona

Новый Hyundai Kona в наличии. При оплате наличными — £22,808. Средняя экономия — £5,111. Новый Hyundai Kona: настройка комплектации.

Фото: autoexpress

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Новый Audi Q3 в наличии. При оплате наличными — £34,842. Средняя экономия — £3,362. Новый Audi Q3: настройка комплектации.