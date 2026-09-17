Предложение дня: семейный Volkswagen Tiguan доступен всего за 265 фунтов в месяц

- Богатое оснащение в комплектации Match
- Динамичный и экономичный бензиновый двигатель
- Выгодное предложение — всего £264.67 в месяц
Volkswagen Tiguan всегда соответствовал основным требованиям к семейным SUV, благодаря чему заслужил популярность и стал одной из самых продаваемых моделей.
Нынешнее предложение наглядно показывает, насколько выгодным может быть этот универсальный автомобиль. Select Car Leasing предлагает Volkswagen Tiguan всего за £264.67 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.
Срок действия договора составляет три года. Для оформления потребуется первоначальный взнос в размере £3,530.04, а годовой пробег ограничен 5,000.
При желании снизить первоначальные расходы можно выбрать вариант с девятимесячным платежом в размере £2,911.26 и ежемесячной суммой £281.14. Тем, кому требуется больший пробег, доступен лимит 8,000 — доплата составит менее £20 в месяц.
Volkswagen Tiguan удачно сочетает хорошие ходовые качества и экономичность. Этот автомобиль оснащён 1.5-литровым бензиновым mild-hybrid двигателем. Его мощность составляет 148bhp, чего вполне достаточно для повседневных семейных поездок, а расход топлива достигает примерно 47mpg.
Предложение распространяется на комплектацию Match — одну из самых оснащённых в линейке. В её состав входят стильные 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной обработкой, электропривод двери багажника, серебристые рейлинги на крыше, передние сиденья с подогревом и камера кругового обзора на 360 градусов. Также предусмотрены передняя световая полоса и подсвечиваемый логотип VW сзади.
Кроме того, автомобиль получает оборудование базовой комплектации Life: десятицветную атмосферную подсветку, трёхзонный климат-контроль и 12.9-дюймовый сенсорный экран с беспроводной зарядкой смартфона.
В салоне Volkswagen Tiguan достаточно пространства, в том числе для ног задних пассажиров. Объём багажника достигает 650 литров. Интерьер отличается качественной отделкой и сочетает более премиальное оформление с практичностью семейного автомобиля.
Подборка Car Deal of the Day основана на предложениях собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение завершится, другие варианты лизинга Volkswagen Tiguan можно найти на странице Volkswagen Tiguan, где представлены предложения ведущих поставщиков.
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