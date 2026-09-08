Предложение дня: Volkswagen Golf за 210 фунтов в месяц — меткое попадание в цель

Качественная отделка и комфортное управление

Комплектация Match включает всё необходимое

Всего £210.30 в месяц

Volkswagen Golf уже несколько десятилетий считается эталоном среди семейных хэтчбеков. Его ценят за сочетание статуса и качества, а теперь приобрести автомобиль можно на особенно привлекательных условиях.

В последние несколько месяцев стоимость лизинга этой популярной модели постепенно снижалась. Сейчас предложение выглядит особенно выгодным.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания Milease предлагает Volkswagen Golf в востребованной комплектации Match за £210.30 в месяц. Срок действия договора составляет три года, первоначальный платёж за 12 месяцев — £2,823.60, а годовой пробег ограничен 5,000.

Снизить первоначальные расходы примерно на £500 можно при выборе платежа за девять месяцев. В этом случае ежемесячная сумма составит £225.70. Увеличение допустимого пробега до 8,000 в год обойдётся примерно в десять фунтов в месяц для обоих вариантов первоначального платежа — за девять и 12 месяцев.

На наш взгляд, Match является наиболее удачной комплектацией в линейке, поскольку предлагает всё необходимое по доступной цене.

В стандартное оснащение входят легкосплавные диски диаметром 17 дюймов, мультимедийная система с сенсорным экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ и запуск двигателя, а также тонированные задние стёкла.

Покупателям доступен хорошо знакомый двигатель VW — 1.5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор.

Этот агрегат удачно подходит Volkswagen Golf: он обеспечивает достаточную динамику, плавность работы и умеренный расход топлива. Мощность составляет 113bhp, а экономичность — более 52mpg.

Фото: autoexpress

Volkswagen Golf также отличается комфортным и зрелым характером на дороге. В салоне достаточно места, а последнее поколение Mk8.5 производит более качественное впечатление по сравнению с предшественником.

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей территории Великобритании.

На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если срок действия этой сделки закончится, другие выгодные предложения по лизингу Volkswagen Golf можно найти на странице Volkswagen Golf, посвящённой вариантам от ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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