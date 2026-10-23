Автосделка дня: этот VW Touareg напичкан опциями и стоит дешевле, чем можно подумать

Высокоспецификационная модель Final Edition

Мощный дизельный V6

Предложение всего за £478.34 в месяц

Премиальный SUV Volkswagen Touareg покидает рынок. Специальная версия Final Edition отмечает 24 года производства модели, однако для её приобретения не потребуется располагать огромным бюджетом.

Сервис Auto Express Buy A Car предлагает оформить Touareg всего за £478.34 в месяц. Для автомобиля стоимостью более £72,000 это необычно выгодное предложение.

Двухлетний контракт от Select Car Leasing предусматривает первоначальный платеж за 12 месяцев в размере £6,094.08. Годовой пробег ограничен 5,000.

При выборе первоначального платежа за девять месяцев можно сэкономить около тысячи: ежемесячная сумма в этом случае вырастет лишь до £526.34. Вероятно, многим покупателям понадобится более высокий лимит пробега. Вариант на 8,000 доступен менее чем за дополнительные £15 в месяц, а на 10,000 — чуть дешевле £25.

Touareg присутствует в модельном ряду Volkswagen с 2002 года. Эта модель вывела немецкого автопроизводителя в премиальный сегмент, но сейчас уходит без прямого преемника — по крайней мере, пока.

Как и предшественники, нынешний Touareg сочетает внушительную внешность со сдержанным дизайном. Автомобиль предлагает высокий уровень качества отделки и комфорта, отличается просторным салоном и уверенно справляется с разбитым и грязным бездорожьем.

Комплектация Final Edition соответствует статусу специальной версии. В неё входят металлическая окраска кузова, 21-дюймовые чёрные легкосплавные диски, передние электрические сиденья с памятью, камера кругового обзора с углом 360 градусов, пневматическая подвеска, система помощи при парковке и многое другое. Разумеется, автомобиль получил и несколько эмблем Final Edition, которые позволят выделиться среди других владельцев Touareg.

Фото: autoexpress

Под капотом установлен двигатель, который также близок к завершению своей карьеры. Речь идёт о 3.0-литровом V6 с высоким крутящим моментом, достаточной мощностью и заявленной экономичностью на уровне 33.1mpg. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой Tiptronic и системой полного привода 4Motion.

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всего UK.

На предложение распространяются условия и положения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Volkswagen Touareg можно найти на странице Volkswagen Touareg, где представлены предложения ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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