Предложение дня: этот BMW M4 — настоящий боец, а его цена просто нокаутирует.

523bhp, 3.0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель

Полный привод xDrive; режим Drift

Предложение доступно всего за £560.78 в месяц

BMW M4 снова стала доступнее в рамках сервиса Auto Express Buy A Car. Стоимость лизинга этой баварской модели снизилась ещё на £40 в месяц и теперь составляет невероятные £560.78.

Четырёхлетний контракт с особенно выгодными условиями предлагает Select Car Leasing. Он предусматривает первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £7,083.36, а годовой пробег ограничен 5,000. Неудивительно, что на нашей площадке предложение получило оценку ‘10/10 Amazing'. При этом долго оно, вероятно, не продержится.

Выгода выглядит впечатляющей, однако доступны и другие варианты оплаты. При переходе на первоначальный платёж за девять месяцев сумма составит £5,698.20, после чего ежемесячный платёж будет равен £593.80. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся примерно на £15 в месяц дороже.

BMW M4 продолжает лучшие традиции классических спортивных автомобилей: агрессивный дизайн, мощный двигатель и внушительная отдача входят в стандартное оснащение.

За выразительной решёткой радиатора установлен 3.0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбонагнетателями. Он развивает 523bhp и 650Nm крутящего момента. Мощность передаётся через систему полного привода BMW xDrive, благодаря чему M4 разгоняется до 62mph всего за 3.5 секунды.

Сильной стороной M4 остаётся не только впечатляющая динамика, но и захватывающий характер управления.

Настройки автомобиля можно адаптировать под предпочтения водителя. В их числе — переключение с обычного полного привода на спортивный режим AWD с акцентом на заднюю ось, а также полноценный режим заднего привода для эффектных заносов. Систему контроля тяги можно настроить одним из 10 способов.

На извилистой дороге M4 превращается в очень увлекательный автомобиль. Вместе с тем у неё есть и спокойная сторона: длительные поездки по автомагистрали машина переносит без труда.

Фото: autoexpress

Предложения в рубрике Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от дилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

На предложения распространяются условия и положения, а цены могут меняться. Кроме того, количество автомобилей ограничено. Если это предложение станет недоступным, другие варианты лизинга BMW M4 можно найти на странице BMW M4, где представлены предложения ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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