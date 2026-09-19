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Автопредложение дня: Kia EV4 с богатым оснащением — всего за 274 фунта в месяц

Kia EV4 с запасом хода до 388 миль доступен по лизингу на четыре года от £273,98 в месяц: просторный семейный хэтчбек с богатым оснащением.
РедакцияР
Редакция
19.09.2026, 18:22·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Комфортный и просторный семейный хэтчбек
  • Огромный запас хода — 388 миль
  • Автомобиль доступен по цене всего £273.98 в месяц

Просторный, тихий, исключительно комфортный и хорошо оснащённый Kia EV4 — один из тех автомобилей, которые заставляют задуматься, действительно ли нужен SUV. Особенно если учесть запас хода до 388 миль, выразительный футуристичный дизайн и возможность оформить автомобиль всего за £274 в месяц.

Предложение, найденное через сервис Auto Express Buy A Car, действует у VIPGateway. Оно предусматривает первоначальный взнос в размере £3,672, однако за четыре года эксплуатации этого эффектного семейного хэтчбека, по нашему мнению, вложение может себя оправдать.

Если выплачивать такую сумму в начале аренды неудобно, первоначальный платёж можно уменьшить с эквивалента 12 месяцев до одного месяца плюс сбор. В этом случае он составит £657. После этого на протяжении всего срока аренды потребуется платить £347 ежемесячно.

Предложение включает стандартный годовой пробег в 5,000 миль, которого будет достаточно для владельцев с короткими поездками на работу. Если же планируется использовать запас хода в 388 миль для дальних путешествий, лимит можно увеличить вдвое — до 10,000 миль, сохранив ежемесячный платёж на уровне менее £300.

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