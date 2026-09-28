Автосделка дня: элегантный BMW 2 серии Gran Coupe можно приобрести всего за 262 фунта в месяц

Элегантный дизайн; желанная версия M Sport

Полноприводная версия мощностью 215bhp

Автомобиль доступен всего за £262.12 в месяц

После появления Mercedes CLS около 20 лет назад четырехдверные купе стали предлагать больше стиля и выразительности по сравнению с более сдержанными моделями своих марок. Особенно это заметно в случае с BMW 2 Series Gran Coupe. По сравнению с практичным хэтчбеком 1 Series это более стремительная и элегантная модель, причем благодаря сервису Auto Express Buy A Car такой переход не потребует больших затрат.

На нашей площадке Carwow Leasey предлагает стильный четырехдверный 2 Series всего за £262.12 в месяц при первоначальном платеже за 12 месяцев в размере £3,440.44. Ограничение годового пробега составляет 5,000. Для автомобиля с настолько привлекательной внешностью это отличная цена.

Впрочем, изменение условий может сделать предложение еще выгоднее. При первоначальном платеже за девять месяцев сумма авансовых расходов сокращается более чем на £630, а ежемесячный платеж увеличивается лишь до £278.85. Лимит пробега можно повысить до 8,000: это обойдется дополнительно в £21 в месяц при любом из вариантов — с первоначальным платежом за девять или 12 месяцев.

В рамках этого предложения доступна желанная версия M Sport. Она оснащена аэродинамическим обвесом, стильными двухцветными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, отделкой сидений из алькантары и искусственной кожи с контрастной черно-синей строчкой, спортивными креслами и алюминиевыми декоративными элементами с подсветкой. Кроме того, M Sport комплектуется адаптивной подвеской, которая позволяет выбрать более жесткую или комфортную настройку хода в зависимости от предпочтений.