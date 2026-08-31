Автомобильная сделка дня: Suzuki Swift за 164 фунта в месяц — выгодное предложение к праздничным выходным

Динамичная езда и экономичный mild-hybrid

Хорошо оснащённая комплектация Motion

Всего £163.85 в месяц

О жарком летнем сезоне уже напоминает лишь память, однако на рынке по-прежнему можно найти выгодные предложения по лизингу. Одно из них позволяет стать владельцем компактного Suzuki Swift, выплачивая менее £164 в месяц.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания GB Leasing предлагает Suzuki на трёхлетних условиях. Первоначальный платёж за 12-month составляет £1,966.18, а годовой пробег ограничен отметкой в 5,000.

Изменение условий также позволяет сохранить привлекательную стоимость сделки. При выборе 9-month первоначального платежа сумма на старте уменьшится примерно на £400, а ежемесячный платёж составит £175.93. Увеличение разрешённого пробега до 8,000 обойдётся примерно в дополнительные £8 в месяц.

Предложение распространяется на базовую комплектацию Motion. Несмотря на невысокую стоимость, автомобиль получил оснащение, характерное для более крупных моделей: девятидюймовую мультимедийную систему с навигацией и беспроводным подключением смартфона, подогрев передних сидений и светодиодные фары.

В оснащение также входят 16-inch легкосплавные диски, задние датчики парковки, система контроля слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Suzuki Swift оснащается 1.2-litre трёхцилиндровым бензиновым турбодвигателем с системой mild-hybrid. Этот двигатель отличается живым характером и выразительным звуком, а также экономичностью: по данным Suzuki, расход топлива превышает 64mpg. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Сочетание энергичного двигателя и очень небольшой снаряжённой массы — менее 1,000kg — делает Swift приятным в управлении. На загородной дороге автомобиль демонстрирует манёвренность и азартный характер, а в городе радует лёгкостью управления.

Фото: autoexpress

Интерьер Swift не претендует на роскошь, чего и не ожидаешь от автомобиля этой ценовой категории. В салоне заметно присутствие жёсткого пластика, однако дизайн получился удачным, а качество сборки — добротным. Пространство внутри сопоставимо с показателями таких конкурентов, как Vauxhall Corsa и Peugeot 208.

Предложения в рамках проекта Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Действуют правила и условия, а цены и предложения могут измениться. Их доступность ограничена. Если действие этой сделки завершится, другие выгодные предложения по лизингу Suzuki Swift можно найти на странице Suzuki Swift у ведущих поставщиков.