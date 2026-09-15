Автомобильная сделка дня: отличную Skoda Enyaq с запасом хода 373 мили можно приобрести менее чем за 300 фунтов в месяц**

Преимущества:

Качественная отделка и просторный салон

Запас хода 373 мили

Выгодное предложение — всего £261.90 в месяц

Большая батарея и запас хода 373 мили при платежах значительно ниже £300 в месяц — такое предложение для Skoad Enyaq кажется неправдоподобным. Однако сервис Auto Express Buy A Car смог найти именно такой вариант.

В каталоге предложений Carwow Leasey обнаружился этот автомобиль с ежемесячным платежом £261.90 при двухлетнем сроке аренды и ограничении пробега 5,000 в год. Для оформления сделки потребуется первоначальный платеж в размере £3,437.80, рассчитанный на 12 месяцев.

Изменение условий также позволяет сохранить привлекательную стоимость. При первоначальном платеже за девять месяцев сумма составит £2,901.13, а ежемесячный платеж — £289.57. Увеличение годового пробега до 8,000 обойдется менее чем в £25 в месяц для обоих вариантов первоначального платежа.

Enyaq уже не является самым новым электрическим SUV на рынке, но по-прежнему остается одной из лучших моделей. После недавнего обновления Skoda сочетает просторный салон, богатое оснащение, доступную стоимость и комфортные ходовые качества.

Предложение распространяется на базовую комплектацию SE L. Впрочем, для Skoda это по-прежнему хорошо оснащенная версия.

Комплектация SE L включает подогрев передних сидений и рулевого колеса, бесключевой доступ с автоматическим запиранием при удалении от автомобиля, 13-дюймовый сенсорный экран с навигацией, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводную зарядку смартфона. Кроме того, автомобиль оснащен электроприводом двери багажника с бесконтактным открыванием.

Главное достоинство этого предложения — аккумулятор увеличенной емкости. Батарея на 84kWh обеспечивает заявленный Skoda запас хода 373 мили. Благодаря мощности 284bhp автомобиль также отличается хорошей динамикой.

Салон выполнен качественно и отличается большим свободным пространством. Объем багажника составляет внушительные 585 литров, а пассажиры на заднем ряду могут с комфортом разместиться и вытянуть ноги.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложения распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение больше недоступно, другие варианты аренды Skoda Enyaq можно найти на странице Skoda Enyaq, где собраны предложения ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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