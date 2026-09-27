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Автомобиль дня: просторный Peugeot 5008 — отличный выбор всего за £226 в месяц

Peugeot 5008 доступен от £226 в месяц: семиместный кроссовер с гибридной установкой, просторным салоном, большим багажником и расходом до 52,5 мили на галлон.
РедакцияР
Редакция
27.09.2026, 18:22·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Отличный интерьер и вместительный багажник
  • Гибридный двигатель обеспечивает расход до 52.5mpg
  • £226.26 в месяц; автомобили уже есть в наличии

Peugeot 5008 — практичный семейный SUV с семью местами, который сейчас можно приобрести по весьма привлекательной цене. В рамках сервиса Auto Express Buy A Car автомобиль доступен всего за £226 в месяц.

Предложение от VIP Gateway рассчитано на three-year лизинг. Сначала потребуется внести £3,100, после чего ежемесячный платёж составит £226.26. По нашему мнению, такие условия выглядят достаточно разумно.

Если первоначальный взнос кажется слишком высоким, его можно уменьшить. Вместо суммы, эквивалентной 12 месяцам платежей, достаточно заплатить только за один месяц и комиссию — это составит £689. После этого ежемесячные выплаты на протяжении всего срока лизинга будут равны £304.

В стоимость включён стандартный годовой лимит пробега — 5,000 миль. Его должно хватить автомобилистам с короткой поездкой до работы или тем, кто в основном использует 5008 для поездок с детьми в школу. При регулярных путешествиях лимит можно увеличить вдвое, до 10,000 миль, а ежемесячный платёж при этом составит £255.

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