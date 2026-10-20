Автомобильное предложение дня: стильная Alfa Romeo Junior за 210 фунтов в месяц

Стильный дизайн и экономичный гибрид
Хорошо оснащённая версия Ti
Выгодное предложение — всего £209.98 в месяц
Купе Cuorerosso, представленное на прошлой неделе на Парижском автосалоне, стало доказательством того, что Alfa Romeo по-прежнему умеет создавать красивые автомобили.
Однако ждать, пока Alfa Romeo запустит эту модель в производство, необязательно. Такие автомобили, как Alfa Romeo Junior, уже предлагают удачное сочетание итальянского стиля и доступной цены.
В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания Pink Car Leasing предлагает компактный кроссовер за £210 в месяц при двухлетнем контракте и первоначальном платеже £2,718.71 за 12 месяцев.
Если выбрать меньший первоначальный платёж в размере £2,271.30 за девять месяцев, ежемесячная сумма составит чуть больше £230. Это по-прежнему остаётся очень выгодным предложением. Стандартный лимит в 5,000 миль в год подойдёт многим клиентам, а при необходимости его можно увеличить до 8,000 миль примерно за дополнительные £15 в месяц.
Alfa Romeo Junior предлагается в полностью электрической и гибридной версиях. В данном случае речь идёт о последней — «Ibrida», как называют её итальянцы. Такая версия оснащена 1,2-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем, электромотором мощностью 28bhp и аккумулятором ёмкостью 0.9kWh с напряжением 48 вольт. Заявленный расход топлива составляет почти 60mpg, а мощность достигает 143bhp.
Преимущество этого предложения заключается в том, что оно распространяется на версию Ti со средним уровнем оснащения. В её комплектацию входят стильные 18-дюймовые легкосплавные диски, алюминиевые педали и накладки на пороги, электрические передние сиденья и навигационная система.
Кроме того, автомобиль получает два 10.25-дюймовых экрана, светодиодные передние и задние фонари, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, которые входят в оснащение базовой версии.
Предложения Car Deal of the Day мы выбираем из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.
На предложение распространяются положения и условия. Цены и доступные варианты могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение больше недоступно, другие выгодные варианты лизинга Alfa Romeo Junior можно найти на странице Alfa Romeo Junior, где собраны предложения ведущих поставщиков.
Предложения на модели-конкуренты Alfa Romeo Junior Ibrida
Jeep Avenger
New in-stock Jeep AvengerCash £28,662Avg. savings £1,849New Jeep AvengerConfigure now
Ford Puma
New in-stock Ford PumaCash £24,016Avg. savings £3,582New Ford PumaConfigure now
Mini Countryman
New in-stock Mini CountrymanCash £29,345New Mini CountrymanConfigure now