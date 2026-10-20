Автомобильное предложение дня: стильная Alfa Romeo Junior за 210 фунтов в месяц

Стильный дизайн и экономичный гибрид

Хорошо оснащённая версия Ti

Выгодное предложение — всего £209.98 в месяц

Купе Cuorerosso, представленное на прошлой неделе на Парижском автосалоне, стало доказательством того, что Alfa Romeo по-прежнему умеет создавать красивые автомобили.

Однако ждать, пока Alfa Romeo запустит эту модель в производство, необязательно. Такие автомобили, как Alfa Romeo Junior, уже предлагают удачное сочетание итальянского стиля и доступной цены.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания Pink Car Leasing предлагает компактный кроссовер за £210 в месяц при двухлетнем контракте и первоначальном платеже £2,718.71 за 12 месяцев.

Если выбрать меньший первоначальный платёж в размере £2,271.30 за девять месяцев, ежемесячная сумма составит чуть больше £230. Это по-прежнему остаётся очень выгодным предложением. Стандартный лимит в 5,000 миль в год подойдёт многим клиентам, а при необходимости его можно увеличить до 8,000 миль примерно за дополнительные £15 в месяц.

Alfa Romeo Junior предлагается в полностью электрической и гибридной версиях. В данном случае речь идёт о последней — «Ibrida», как называют её итальянцы. Такая версия оснащена 1,2-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем, электромотором мощностью 28bhp и аккумулятором ёмкостью 0.9kWh с напряжением 48 вольт. Заявленный расход топлива составляет почти 60mpg, а мощность достигает 143bhp.

Преимущество этого предложения заключается в том, что оно распространяется на версию Ti со средним уровнем оснащения. В её комплектацию входят стильные 18-дюймовые легкосплавные диски, алюминиевые педали и накладки на пороги, электрические передние сиденья и навигационная система.

Кроме того, автомобиль получает два 10.25-дюймовых экрана, светодиодные передние и задние фонари, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, которые входят в оснащение базовой версии.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day мы выбираем из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются положения и условия. Цены и доступные варианты могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение больше недоступно, другие выгодные варианты лизинга Alfa Romeo Junior можно найти на странице Alfa Romeo Junior, где собраны предложения ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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