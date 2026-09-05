Автомобильная сделка дня: Audi RS 3 с мощью кувалды всего за £441 в месяц — предложение что надо

Пятицилиндровый монстр

£440.83 в месяц

Двухлетний контракт при пробеге 5,000 миль в год

Сейчас один из самых мощных когда-либо созданных хот-хэтчей можно взять в лизинг всего за £440.83 в месяц. Audi RS 3 во многом выходит за рамки привычного представления о хот-хэтчах благодаря пятицилиндровому двигателю и полноприводной трансмиссии. Однако доступная производительность остаётся главным преимуществом таких автомобилей, а столь высокий уровень мощности редко обходится дешевле.

Предложение размещено компанией Carwow Leasy в сервисе Auto Express Buy A Car. Перед началом двухлетнего контракта потребуется внести первоначальный платёж в размере £5,585. Ограничение пробега составляет 5,000 миль.

Большинство владельцев, вероятно, захотят проезжать на таком автомобиле несколько больше. Увеличение лимита до 8,000 миль в год обойдётся ещё в £11.72 в месяц. Если продлить контракт с таким пробегом до трёх лет, ежемесячный платёж составит £488, а первоначальный взнос — £6,155.

Главное, однако, связано с характеристиками самого автомобиля. Турбированный 2.5-литровый рядный пятицилиндровый двигатель мощностью 394bhp разгоняет Audi RS 3 с 0-62mph за 3.8 секунды, а максимальная скорость достигает 155mph. Этого удалось добиться благодаря совместной работе полноприводной системы с распределением крутящего момента и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Система распределения тяги помогает и в поворотах, делая RS 3 ещё более способным и увлекательным автомобилем.

Предложение распространяется на стандартную версию, но это не означает недостатка оснащения. RS 3 относится к самым богато оборудованным хэтчбекам на рынке. В базовую комплектацию входят 12.3-дюймовая цифровая приборная панель Virtual Cockpit с G-meter и другими функциями для динамичного вождения, а также кожаная отделка и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day основана на собственном сервисе Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей территории Великобритании.

На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если срок действия этой сделки закончится, другие выгодные варианты лизинга от ведущих поставщиков можно найти на странице Audi RS 3.

Предложения для конкурентов Audi RS 3

Фото: autoexpress

Volkswagen Golf

Новый Volkswagen Golf в наличии. Оплата наличными — £25,844. Средняя экономия — £3,288. Новый Volkswagen Golf — настройка конфигурации.

Фото: autoexpress

BMW 1 Series

Новый BMW 1 Series в наличии. Оплата наличными — £29,365. Средняя экономия — £4,056. Новый BMW 1 Series — настройка конфигурации.

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz A Class

Новый Mercedes-Benz A Class в наличии. Оплата наличными — £31,870. Новый Mercedes-Benz A Class — настройка конфигурации.