Автомобильная сделка дня: Skoda Kamiq — отличный универсальный кроссовер, особенно при платеже £210 в месяц

Просторный салон

Удобные органы управления

Выгодное предложение — всего £210 в месяц

Выпущенный в 2019 году Kamiq считается одной из самых возрастных моделей Skoda. Однако он по-прежнему остаётся удачным выбором, особенно если приобрести автомобиль на таких условиях.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car мы нашли привлекательное предложение от Blue Chilli Leasing. Оно позволяет получить популярный компактный SUV всего за £210 в месяц.

Договор рассчитан на три года и предусматривает первоначальный взнос в размере £2,820, а также ограничение пробега в 5,000 в год. При этом условия можно адаптировать под свои потребности: четырёхлетняя аренда обойдётся ещё на £13 в месяц дороже, а увеличение лимита до 10,000 миль потребует аналогичной доплаты — всего £13 в месяц.

Речь идёт не о базовой версии Kamiq. В предложение входит топовая комплектация Monte Carlo с 18-дюймовыми чёрными легкосплавными дисками с алмазной обработкой, фирменными матричными светодиодными фарами Skoda, адаптивным круиз-контролем, панорамной стеклянной крышей, металлической окраской и чёрными элементами внешней отделки, подчёркивающими спортивный характер автомобиля.

Выпущенный семь лет назад Kamiq избежал раздражающих сенсорных ползунков для управления климатической системой и аудиосистемой, которые позднее появились почти во всех автомобилях Volkswagen Group. Поэтому салон модели выглядит немного устаревшим по сравнению с новыми электромобилями Skoda, такими как Elroq, но с точки зрения удобства управления Kamiq выигрывает.

Kamiq хорошо подходит для семейного использования благодаря просторному салону и багажнику объёмом 400 литров — это больше, чем предлагает VW Golf. Кроме того, автомобиль должен быть недорогим в эксплуатации. Страховка, вероятно, не станет серьёзной статьёй расходов: модель относится к группе 15. А заявленный расход в 51.4mpg может порадовать владельцев на фоне роста цен на бензин.

За рулём Kamiq также производит хорошее впечатление. Динамика не заставит волосы встать дыбом, однако грамотно настроенные рулевое управление, подвеска и механическая коробка передач делают вождение достаточно приятным.

Фото: autoexpress

Предложения в рубрике Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

На предложения распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться. Если это предложение станет недоступным, другие выгодные варианты лизинга Skoda Kamiq можно найти на странице Skoda Kamiq, где собраны предложения ведущих поставщиков.

Предложения на автомобили-конкуренты Skoda Kamiq

Фото: autoexpress

Nissan Juke

Новый Nissan Juke в наличии

Наличные £19,871

Средняя экономия £5,129

Новый Nissan Juke

Настроить сейчас

Фото: autoexpress

Ford Puma

Новый Ford Puma в наличии

Наличные £23,882

Средняя экономия £3,729

Новый Ford Puma

Настроить сейчас

Фото: autoexpress

Volkswagen T-Cross

Новый Volkswagen T-Cross в наличии

Наличные £24,282

Средняя экономия £2,318

Новый Volkswagen T-Cross

Настроить сейчас