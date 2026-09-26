Автомобильная сделка дня: Skoda Kamiq — отличный универсальный кроссовер, особенно при платеже £210 в месяц

- Просторный салон
- Удобные органы управления
- Выгодное предложение — всего £210 в месяц
Выпущенный в 2019 году Kamiq считается одной из самых возрастных моделей Skoda. Однако он по-прежнему остаётся удачным выбором, особенно если приобрести автомобиль на таких условиях.
В рамках сервиса Auto Express Buy A Car мы нашли привлекательное предложение от Blue Chilli Leasing. Оно позволяет получить популярный компактный SUV всего за £210 в месяц.
Договор рассчитан на три года и предусматривает первоначальный взнос в размере £2,820, а также ограничение пробега в 5,000 в год. При этом условия можно адаптировать под свои потребности: четырёхлетняя аренда обойдётся ещё на £13 в месяц дороже, а увеличение лимита до 10,000 миль потребует аналогичной доплаты — всего £13 в месяц.
Речь идёт не о базовой версии Kamiq. В предложение входит топовая комплектация Monte Carlo с 18-дюймовыми чёрными легкосплавными дисками с алмазной обработкой, фирменными матричными светодиодными фарами Skoda, адаптивным круиз-контролем, панорамной стеклянной крышей, металлической окраской и чёрными элементами внешней отделки, подчёркивающими спортивный характер автомобиля.
Выпущенный семь лет назад Kamiq избежал раздражающих сенсорных ползунков для управления климатической системой и аудиосистемой, которые позднее появились почти во всех автомобилях Volkswagen Group. Поэтому салон модели выглядит немного устаревшим по сравнению с новыми электромобилями Skoda, такими как Elroq, но с точки зрения удобства управления Kamiq выигрывает.
Kamiq хорошо подходит для семейного использования благодаря просторному салону и багажнику объёмом 400 литров — это больше, чем предлагает VW Golf. Кроме того, автомобиль должен быть недорогим в эксплуатации. Страховка, вероятно, не станет серьёзной статьёй расходов: модель относится к группе 15. А заявленный расход в 51.4mpg может порадовать владельцев на фоне роста цен на бензин.
За рулём Kamiq также производит хорошее впечатление. Динамика не заставит волосы встать дыбом, однако грамотно настроенные рулевое управление, подвеска и механическая коробка передач делают вождение достаточно приятным.
Предложения в рубрике Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.
На предложения распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться. Если это предложение станет недоступным, другие выгодные варианты лизинга Skoda Kamiq можно найти на странице Skoda Kamiq, где собраны предложения ведущих поставщиков.
Предложения на автомобили-конкуренты Skoda Kamiq
Nissan Juke
Новый Nissan Juke в наличии
Наличные £19,871
Средняя экономия £5,129
Новый Nissan Juke
Настроить сейчас
Ford Puma
Новый Ford Puma в наличии
Наличные £23,882
Средняя экономия £3,729
Новый Ford Puma
Настроить сейчас
Volkswagen T-Cross
Новый Volkswagen T-Cross в наличии
Наличные £24,282
Средняя экономия £2,318
Новый Volkswagen T-Cross
Настроить сейчас