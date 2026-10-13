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Предложение дня на автомобиль: Skoda Epiq всего за 203 фунта в месяц

Skoda Epiq стал самым доступным электрическим SUV на рынке: лизинг стоит £202,92 в месяц, запас хода — около 190 миль, зарядка дешевле на 20%.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 19:33·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Стильный дизайн и богатое оснащение
  • Запас хода — около 190 miles
  • Предложение — всего £202.92 в месяц

Несмотря на компактные размеры, Skoda активно продвигает новый электрический SUV Epiq. Это подтверждают и условия лизинга: с августа, когда модель в последний раз упоминалась в нашем обзоре, стоимость снизилась примерно на £30 в месяц. Теперь автомобиль стал самым доступным электрическим SUV на нашем маркетплейсе.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Carwow Leasey предлагает чешскую новинку за £202.92 в месяц. Кроме того, в предложение включена льготная зарядка на протяжении целого года.

Для оформления сделки потребуется первоначальный платеж в размере £2,730.04, рассчитанный как 12-month взнос. Годовой пробег ограничен отметкой в 5,000.

Тем, кто хочет сократить сумму первоначальной выплаты, доступен вариант с девятимесячным взносом £2,303.80 и ежемесячными платежами по £223.20. Также можно выбрать больший лимит пробега — 8,000 в год. Это увеличит ежемесячную стоимость примерно на £12.

Поскольку предложение действует через Carwow Leasey, клиент получает скидку 20 per cent на зарядку в национальной сети придорожных станций Gridserve сроком на один год. Для автомобилистов, которые регулярно заряжают машину в дороге, такая льгота может обеспечить существенную экономию.

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