Мощный бензиновый двигатель и выразительный дизайн

Топовая версия FR

Предложение всего за £181.87 в месяц

SEAT Arona уже не назовёшь новой моделью, однако этот компактный SUV по-прежнему остаётся привлекательным выбором, прежде всего благодаря своей доступной цене. В рамках лизинговых предложений на нашем маркетплейсе стоимость автомобиля снизилась до £182 в месяц.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Leasing Options предлагает стильный испанский кроссовер за £181.87 в месяц при первоначальном взносе за 12-month в размере £2,582.43. Срок договора составляет два года, а годовой пробег ограничен отметкой 5,000.

Тем, кто хочет уменьшить первоначальные расходы и сохранить умеренный ежемесячный платёж, может подойти вариант с первоначальным взносом за девять месяцев. В этом случае потребуется заплатить £2,189.10, после чего ежемесячный платёж составит £198.79. Это также весьма выгодное предложение.

SEAT Arona выпускается почти десятилетие, но после проведённого в прошлом году обновления её возраст практически незаметен. Модель и раньше отличалась привлекательной внешностью, а рестайлинг сделал дизайн ещё более выразительным и удачно скрыл возраст автомобиля.

В рамках этого предложения доступна топовая версия FR Sport. Это самая желанная комплектация в линейке, отличающаяся спортивным оформлением, 18-inch легкосплавными дисками с механической обработкой, подогреваемыми спортивными передними креслами с выраженной боковой поддержкой и 10-inch цифровой приборной панелью.

Кроме того, автомобиль получил предусмотренный в более доступных версиях 9.2-inch сенсорный экран со встроенной навигацией, поддержкой смартфонов, камерой заднего вида и задними парковочными датчиками.

SEAT Arona оснащается проверенным бензиновым двигателем Volkswagen Group объёмом 1.0-litre с тремя цилиндрами и турбонаддувом.

Мощность агрегата составляет 113bhp, поэтому автомобиль отличается живым характером. Дополнительную плавность хода обеспечивает автоматическая коробка передач. SEAT уверенно и точно управляется, а интерьер удачно сочетает физические органы управления, стиль и комфорт.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отобраны из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

Предложение действует с учётом установленных условий, а цены и доступность могут измениться. Если эта сделка завершится, другие выгодные варианты лизинга SEAT Arona можно найти на странице SEAT Arona, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения на автомобили, конкурирующие с SEAT Arona

Фото: autoexpress

Hyundai Bayon

Новый Hyundai Bayon в наличии. Оплата наличными £21,338. Средняя экономия £2,962. Новый Hyundai Bayon. Настроить автомобиль.

Фото: autoexpress

Skoda Kamiq

Новый Skoda Kamiq в наличии. Оплата наличными £23,515. Средняя экономия £2,565. Новый Skoda Kamiq. Настроить автомобиль.

Фото: autoexpress

Volkswagen T-Cross

Новый Volkswagen T-Cross в наличии. Оплата наличными £24,531. Средняя экономия £2,449. Новый Volkswagen T-Cross. Настроить автомобиль.