Автомобиль дня: Geely Starray можно приобрести менее чем за 190 фунтов в месяц

Комфортабельный SUV для всей семьи

Запас хода на электротяге — 51 миля

Всего £189.88 в месяц

Стоимость аренды Geely Starray заметно снизилась. Теперь этот подключаемый гибридный SUV размером с Ford Kuga можно приобрести на тех же условиях, что и супермини.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Leasing Options предлагает хорошо оснащённый китайский кроссовер всего за £189.88 в месяц. Это исключительно выгодное предложение.

Срок договора составляет два года. Первоначальный платёж в размере 12-месячной выплаты равен £2,678.55, а годовой пробег ограничен 5,000 милями. При необходимости условия можно изменить: вариант с девятью месяцами предусматривает платёж £2,270, а ежемесячная сумма увеличивается до всё ещё очень низких £207.79.

Вероятно, предложение лучше всего подойдёт водителям с небольшим пробегом. Увеличение лимита до 6,000 миль обойдётся дополнительно в £10–£11 в месяц в зависимости от выбранного первоначального платежа, а пробег 8,000 миль повысит ежемесячную стоимость примерно на £30.

Как и многие новые китайские бренды, вышедшие на рынок Великобритании, Geely делает ставку на привлекательную цену и богатое оснащение. Starray не стал исключением: даже автомобиль в базовой комплектации Pro отличается широким набором оборудования.

В оснащение входят 15.4-дюймовый сенсорный экран с навигацией, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, бесключевой доступ, а также камера кругового обзора с углом 360 градусов.

В отличие от полностью электрического EX5, Starray оснащён гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от внешнего источника. Она объединяет 98-сильный 1.5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель и электромотор мощностью 215bhp. По данным Geely, запас хода на электротяге составляет 51 милю, а совокупный запас хода на бензине и электричестве превышает 500 миль.

Starray ориентирован прежде всего на комфортное и спокойное вождение, и с этой задачей автомобиль успешно справляется. Уютный салон с качественными материалами и просторным внутренним пространством подчёркивает привлекательность предложения.

Фото: autoexpress

Предложения в рубрике Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и положения сервиса. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если акция завершится, другие предложения по аренде Geely Starray можно найти на странице Geely Starray у ведущих поставщиков.

Предложения по конкурентам Geely Starry

Фото: autoexpress

MG Motor UK HS

New MG Motor UK HSFrom £345 ppm**

Фото: autoexpress

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