Выгодная покупка дня: роскошный и практичный Audi A5 Avant можно приобрести дешевле, чем вы думаете

Технологичный салон и багажник объёмом 476 литров

Желанная комплектация S line с богатым оснащением

Доступен по цене от £284 в месяц

По нашему мнению, новый Audi A5 Avant — один из лучших универсалов на рынке. Он практичный, комфортный, экономичный, хорошо оснащён и производит впечатление премиального автомобиля. Конечно, его покупка подходит не для любого бюджета, однако сейчас доступно выгодное предложение: оформить автомобиль можно менее чем за £300 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

Компания Select Car Leasing предлагает двухлетнюю аренду A5 Avant в комплектации S line всего за £284.15 в месяц. Это почти на £100 меньше, чем стоимость самого доступного предложения для главного конкурента модели — BMW 3 Series Touring.

Первоначальный взнос составляет £3,763, что соответствует годовой сумме ежемесячных платежей. Однако его можно сократить до суммы, эквивалентной всего одному месячному платежу, после чего стоимость аренды составит £424 в месяц. Это дешевле, чем аренда некоторых версий MINI Cooper.

Ещё один способ получить больше за свои деньги — выбрать тот же A5 Avant по трёхлетнему договору. В этом случае стоимость начинается от £320 в месяц, а четырёхлетние соглашения доступны менее чем за £335 в месяц.