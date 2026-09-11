Автомобильное предложение дня: Peugeot 2008 всего за £202 в месяц

Яркий стиль внутри и снаружи

Топовая комплектация GT Premium

Всего £201.79 в месяц

Peugeot 2008 уже нельзя назвать новым, однако этот SUV по-прежнему выделяется смелым дизайном и выразительным характером. Сейчас автомобиль также доступен по выгодной цене через сервис Auto Express Buy A Car.

В настоящее время на нашей площадке высокий Pug можно приобрести всего за £202 в месяц по двухлетнему договору. Это дешевле, чем многие сопоставимые по размеру SUV.

Для оформления сделки потребуется внести первоначальный платеж в размере £2,684.28 за 12 месяцев. Если такая сумма окажется слишком высокой, можно выбрать вариант на девять месяцев за £2,267.19. В этом случае ежемесячный платеж увеличится лишь до £222.71.

Стандартный годовой пробег установлен на уровне 5,000, однако его можно увеличить до более удобных 8,000 примерно за дополнительные £12 в месяц.

В основе Peugeot 2008 лежит платформа супермини 208, но модель получила более высокий дорожный просвет и практичный кузов. В салоне также стало немного просторнее, особенно для пассажиров сзади, поэтому этот небольшой SUV хорошо подходит для семей.

Автомобиль оснащен знакомым по моделям Peugeot трехцилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1.2 литра. В рамках этого предложения доступна версия средней мощности на 129bhp. Она разгоняется с 0 до 62mph за 9.2 секунды и работает в паре с плавной автоматической коробкой передач.

Предложение включает топовую комплектацию GT Premium. В ее оснащение входят 3D i-Cockpit, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, массажная функция и электрические регулировки водительского кресла, восьмицветная атмосферная подсветка, черная крыша и 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой. Также в стоимость включена эффектная металлическая окраска 'Obsession Blue'.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day формируется на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В него входят актуальные предложения автодилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Действуют правила и условия, а цены и предложения могут измениться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение закончится, другие варианты лизинга Peugeot 2008 можно найти на странице Peugeot 2008 у ведущих поставщиков.

Предложения на конкурентов Peugeot 2008

Фото: autoexpress

Nissan Juke

Новый Nissan Juke в наличии. Оплата наличными £20,121. Средняя экономия £4,879. Новый Nissan Juke — настроить сейчас.

Фото: autoexpress

Ford Puma

Новый Ford Puma в наличии. Оплата наличными £23,882. Средняя экономия £3,693. Новый Ford Puma — настроить сейчас.

Фото: autoexpress

Hyundai Kona

Новый Hyundai Kona в наличии. Оплата наличными £23,701. Средняя экономия £4,144. Новый Hyundai Kona — настроить сейчас.