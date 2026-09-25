Автопредложение дня: Omoda E5 за 239 фунтов в месяц — доступный способ ездить на электромобиле

- Богатое оснащение
- Запас хода 267 миль
- Предложение доступно всего за £238.98 в месяц
Появление на британском рынке новых китайских брендов способствует снижению стоимости электромобилей. Особенно наглядно это демонстрирует сегодняшнее предложение.
В рамках сервиса Auto Express Buy A Car автомобиль Omoda E5 можно приобрести за £239 в месяц. По размерам модель сопоставима с Nissan Qashqai: у нее достойный запас хода, достаточно места для небольшой семьи и доступная зарядка в дороге.
Четырехлетний контракт от Carwow Leasey предусматривает первоначальный взнос в размере £3,162.76 и ограничение годового пробега на уровне 5,000. При желании 12-месячный первоначальный платеж можно заменить на девятимесячный. Это позволит сэкономить около £600 сразу, однако ежемесячный платеж вырастет до £253.52.
Поскольку предложение подготовлено Carwow Leasey, покупатели также могут воспользоваться выгодными условиями зарядки в дороге. В сделку входит ваучер со скидкой 20% на каждое пополнение на станции Gridserve, действующий в течение года.
Omoda E5 оснащается аккумулятором емкостью 61kWh. Он обеспечивает запас хода до 267 миль, а максимальная мощность зарядки постоянным током в 130kW позволяет пополнить заряд с 30% до 80% за 28 минут.
В данном предложении представлен уровень оснащения Knight. Он включает два 12.3-дюймовых дисплея, беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, подогрев передних и задних сидений, а также систему V2L (vehicle-to-load), которая позволяет подключать внешние электроприборы.
Предложения в рубрике Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.
На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если действие сделки завершится, другие предложения по лизингу Omoda E5 можно найти на странице Omoda E5, где представлены варианты от ведущих поставщиков.
Предложения на модели-конкуренты Omoda E5
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Новый Hyundai Kona в наличии. Стоимость при оплате наличными — £23,701. Средняя экономия — £4,007. Новый Hyundai Kona: настройте комплектацию.
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Новый KIA EV3 в наличии. Стоимость при оплате наличными — £30,561. Средняя экономия — £2,887. Новый KIA EV3: настройте комплектацию.