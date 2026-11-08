Автомобильная сделка дня: гибридный кроссовер Omoda 5 всего за 176 фунтов в месяц

Эффектная внешность и комфортабельный салон

Мощная и относительно экономичная гибридная установка

Всего £175.84 в месяц

Модели Jaecoo в последние месяцы стали значительно популярнее. Однако приобрести практически такой же автомобиль с гибридной силовой установкой можно заметно дешевле. SUV Omoda 5 — родственная модель Jaecoo 5 — теперь доступен для лизинга через сервис Auto Express Buy A Car примерно на £75 в месяц дешевле своего собрата.

Предложение от Leasing Options позволяет получить гибридный Omoda 5 Knight за £175.84 в месяц. В отличие от него, Jaecoo 5 предлагается только с бензиновым двигателем или полностью электрической силовой установкой. Первоначальный платёж составляет £2,510.07, а годовой пробег ограничен 5,000 милями. Общая стоимость лизинга за весь двухлетний срок составит £6,554.39.

Условия, разумеется, можно изменить. Если оформить лизинг на три года с годовым лимитом в 10,000 миль и снизить первоначальный платёж до £1,857.27, Leasing Options всё равно предоставит автомобиль менее чем за £250 в месяц — точнее, за £242.88. В общей сложности такой вариант обойдётся в £10,358.07 за три года и 30,000 миль, что потенциально на тысячи фунтов меньше потери стоимости при покупке автомобиля за полную цену.