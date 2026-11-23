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Яркий дизайн и удовольствие от вождения

Запас хода 198 миль и тепловой насос в стандартной комплектации

Стоимость предложения — всего £174.98 в месяц

Если вы давно присматриваетесь к Renault 5, но хотите получить максимум возможностей за свои деньги, обратите внимание на новый Nissan Micra.

Nissan Micra и R5 являются родственными моделями. Их производят на одном заводе, они используют одинаковые технологии и имеют общий интерьер. При этом сейчас сопоставимая версия Nissan обходится более чем на £70 в месяц дешевле Renault.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания DreamLease предлагает Nissan Micra по особенно привлекательной цене. Ежемесячный платеж составляет £174.98 — это самое выгодное предложение, которое нам удалось найти в этом году.

Договор рассчитан на два года. Для его оформления потребуется первоначальный платеж за 12 месяцев в размере £2,399.75, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

При первоначальном платеже за девять месяцев в размере £2,032.85 ежемесячная сумма также остается ниже £200. Увеличение лимита пробега до 8,000 миль в год обойдется менее чем в десять фунтов дополнительно в месяц при обоих вариантах первоначального платежа — за девять и 12 месяцев.

В рамках предложения доступна версия с аккумулятором меньшей емкости, однако для многих покупателей, особенно жителей городов, этого будет достаточно. Батарея на 40kWh обеспечивает заявленный запас хода 198 миль, а при преимущественно городской эксплуатации этот показатель может оказаться выше. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 80kW, поэтому пополнение заряда с 10-to-80 процентов занимает около 30 минут.

Комплектация Engage включает 18-дюймовые легкосплавные диски, сенсорный экран диагональю 10.1 дюйма со встроенными сервисами Google, включая Maps, а также беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Еще одним преимуществом стал тепловой насос, входящий в стандартное оснащение. Он особенно пригодится в холодное время года и поможет сохранить запас хода.

Внешность Micra заметно отличается от Renault 5. Вместо ретростиля французской модели Nissan получил более современный дизайн. Такое решение подойдет тем, кому оформление R5 кажется слишком ориентированным на прошлое.

Фото: autoexpress

Предложения в рубрике Car Deal of the Day мы выбираем из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если срок действия этой акции завершится, другие выгодные варианты лизинга Nissan Micra можно найти на странице Nissan Micra, где представлены предложения ведущих поставщиков.

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