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Автомобильная сделка дня: новый флагман Skoda Peaq стоит дешевле, чем можно подумать

Новый Skoda Peaq — семиместный электрический кроссовер с запасом хода 395 миль и просторным салоном: флагман доступен в лизинг от £475 в месяц на четыре года.
РедакцияР
Редакция
04.10.2026, 16:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Семиместный семейный SUV с запасом хода 395 миль

Просторный салон и большое количество технологий

Лизинг — всего £475.23 в месяц сроком на четыре года

Новый семиместный Skoda Peaq стал самым крупным и смелым SUV в истории чешского бренда. Модель получила запас хода 395 миль, просторный салон, современные технологии и фирменные решения ‘Simply Clever’.

Peaq также является самой дорогой моделью Skoda на сегодняшний день. Однако сейчас благодаря сервису Auto Express Buy A Car флагманский SUV можно приобрести на значительно более выгодных условиях.

VIP Gateway предлагает четырёхлетний лизинг Peaq в комплектации SE L всего за £475 в месяц. Первоначальный платёж составляет £6,087, но в течение всего срока договора эти затраты могут оказаться оправданными. Ежемесячные платежи выглядят относительно разумными по сравнению с конкурентами: лизинг семиместного Kia EV9 на четыре года начинается от £721 в месяц, а Peugeot E-5008 сейчас обойдётся минимум в £551 в месяц.

Тем, кто не хочет сразу платить более £6,000, доступен другой вариант. Первоначальный взнос можно уменьшить с суммы, эквивалентной 12 месяцам платежей, до одного месяца плюс комиссия. В таком случае он составит £986, а затем ежемесячная плата за Peaq будет равна £601. Это всё ещё меньше ожидаемого уровня.

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