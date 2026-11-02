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Автомобильное предложение дня: MGS9 всего за 226 фунтов в месяц — максимум возможностей за свои деньги

MGS9 с семью местами подешевел до £225 в месяц: большой подключаемый гибрид с запасом хода 63 мили на электротяге оказался дешевле Nissan Qashqai
РедакцияР
Редакция
02.11.2026, 18:32·2 мин
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Фото: autoexpress
  • Просторный салон рассчитан на семь человек
  • Экономичный подзаряжаемый гибрид с запасом хода на электротяге 63 мили
  • Предложение доступно всего за £225.35 в месяц

Стоимость лизинга MGS9 резко снизилась до невероятных £226 в месяц. Благодаря этому большой семиместный подзаряжаемый гибрид сейчас обходится дешевле компактных семейных моделей, включая Nissan Qashqai, Kia Sportage и самый продаваемый Jaecoo 7.

Выгодное предложение от AA Lease представлено через сервис Auto Express Buy A Car. Для его оформления требуется первоначальный платёж в размере £3,003.20, рассчитанный как 12-месячный платёж. Срок договора составляет два года, а годовой лимит пробега — 5,000.

Условия можно скорректировать, сохранив привлекательную стоимость. При первоначальном платеже за девять месяцев в размере £2,530.28 ежемесячные расходы всё равно будут ниже £250. Вариант с оплатой за шесть месяцев, составляющей £1,952.19, обойдётся в £275.53 в месяц. Увеличение лимита пробега до 8,000 добавит менее £20 в месяц при любом из трёх вариантов первоначального платежа.

MGS9 занимает позицию флагманской и самой крупной семейной модели в линейке принадлежащего китайским владельцам британского бренда. Автомобиль сочетает стильный дизайн премиального уровня с просторным салоном.

Внутри действительно много места: пассажирам второго ряда доступны большой запас пространства для ног и над головой. Два сиденья в багажнике способны вместить даже взрослых. При этом даже при использовании всех семи мест объём багажника составляет внушительные 332-litre.

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