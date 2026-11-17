Высокий уровень оснащения и огромный багажник

Запас хода 201 mile и простое управление

Выгодное предложение — всего £207.65 в месяц

MG4 Urban появился ранее в этом году как более доступный электрический хэтчбек, расположившийся ниже успешной модели MG4 EV, удостоенной награды Auto Express New Car Award. Сейчас на нашем маркетплейсе автомобиль можно приобрести на особенно выгодных условиях.

Летом лизинговые предложения на сервисе Auto Express Buy A Car опускались до £205 в месяц, однако с тех пор их стоимость постепенно росла. Теперь цена вновь снизилась до привлекательного уровня.

Предложение от Lease Car UK предусматривает ежемесячный платеж в размере £207.65 после первоначального взноса, равного 12-месячным платежам — £2,731.79. Срок договора составляет четыре года, а годовой лимит пробега установлен на уровне 5,000.

Первоначальные расходы можно сократить примерно на £500, выбрав первоначальный взнос в размере девяти ежемесячных платежей. В этом случае ежемесячная сумма увеличится лишь до £226. Повышение годового лимита пробега до 8,000 обойдется еще в £7.78 в месяц как при девятимесячном, так и при 12-месячном первоначальном взносе.

В рамках предложения покупатель получает MG4 Urban в комплектации Comfort Standard Range. По данным MG, аккумуляторная батарея емкостью 41.9kWh обеспечивает запас хода до 201 miles на полной зарядке. Электромотор мощностью 147bhp позволяет разгоняться от 0 до 62mph за 9.6 seconds.

В оснащение входят 6-inch легкосплавные колесные диски, 12.8-inch информационно-развлекательный экран с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида. Металлическая окраска уже включена в предложение и придает автомобилю более премиальный вид.

Фото: autoexpress

MG4 EV выглядит внутри более качественно, однако к уровню сборки Urban претензий нет — лишь в некоторых местах заметно обилие пластика. В салоне предусмотрено много физических органов управления, а багажник отличается внушительным объемом для автомобиля такого размера. Он вмещает 577 litres, что больше, чем у Volkswagen ID.3 Neo.

Подборка Car Deal of the Day составляется на основе предложений собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В него входят актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

Предложение действует с учетом условий и ограничений. Цены могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение завершится, другие выгодные варианты лизинга MG4 Urban от ведущих поставщиков можно найти на странице MG4 Urban.