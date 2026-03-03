Выгодное предложение дня: MG ZS позволяет ощутить все преимущества внедорожника всего за £156 в месяц

MG ZS: выгодное предложение на рынке компактных кроссоверов

На рынке компактных кроссоверов, где дизайн и спортивный характер часто выходят на первый план, MG ZS продолжает выделяться благодаря своей практичности и выгодной цене. Эта модель остается одной из немногих, кто действительно отвечает повседневным запросам семей: безопасность, экономичность и доступная стоимость.

Сервис Auto Express Buy a Car, совместно с компанией Lease Car UK, предлагает MG ZS по привлекательной ставке — всего £155.99 в месяц. Договор аренды рассчитан на два года, при этом первоначальный взнос составляет £2,219.88 за 12 месяцев, либо £1,948.38 при взносе за 9 месяцев и ежемесячных платежах £177.82.

В рамках соглашения с первоначальным взносом за 12 месяцев годовой пробег ограничен 5,000 миль, однако его можно увеличить до 8,000 миль за дополнительную плату £19.20 в месяц.

Клиенты получают гибридную версию MG ZS, что обещает значительную экономию на расходах топлива. По данным MG, средний расход составляет более 55 миль на галлон.

Несмотря на то, что модель не отличается спортивным характером в управлении, для большинства водителей это не станет недостатком. MG ZS легко управляется, обеспечивает высокий уровень комфорта и демонстрирует достойную устойчивость на дороге.

Важное преимущество — интерьер автомобиля. Для своей стоимости MG ZS предлагает впечатляющее качество сборки и отделки, вместительный багажник объемом 443 литра и удобную цифровую панель: одна из двух экранов предназначена для приборной панели, второй — это 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В рамках данного предложения доступна комплектация SE. Несмотря на то, что это базовая версия, она оснащена двумя экранами, задними парктрониками, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также расширенным набором систем безопасности.



Фото: autoexpress

Все предложения «Сделка дня» формируются на основе собственной платформы Auto Express Buy A Car и включают актуальные акции от ведущих дилеров и лизинговых компаний Великобритании.

Обращаем внимание, что условия могут меняться, а количество автомобилей по акции ограничено. Если данное предложение станет недоступно, узнать о других выгодных вариантах MG ZS можно на соответствующей странице сервиса.

Актуальные предложения на конкурентов MG ZS:



Фото: autoexpress

Nissan Qashqai

В наличии: от £25,313

Средняя экономия: £6,037



Фото: autoexpress

Dacia Duster

В наличии: от £18,512

Средняя экономия: £1,065



Фото: autoexpress

Ford Puma

В наличии: от £24,867

Средняя экономия: £2,436