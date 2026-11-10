Автопредложение дня: комфортабельная Mazda CX-5 — семейный кроссовер всего за 240 фунтов в месяц

Стильный дизайн и отличная управляемость

Очень просторный салон

Выгодное предложение — всего £239.72 в месяц

Mazda CX-5 стала одной из новейших моделей среднеразмерных SUV, представленных в этом году. Сейчас условия лизинга на этот автомобиль выглядят особенно привлекательно: стоимость начинается примерно с £240 в месяц.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Riverdale Leasing предлагает японский семейный SUV по трехлетнему контракту с первоначальным платежом за 12 месяцев в размере £3,139.44. Годовой пробег ограничен отметкой в 6,000 миль.

Предложение остается выгодным и при изменении условий. Если выбрать первоначальный платеж за шесть месяцев, ежемесячная сумма все равно составит менее £300, а сначала потребуется внести £1,921.20.

Тем, кому нужен больший пробег, доступно увеличение лимита до 8,000 миль — это обойдется менее чем в дополнительные £10 в месяц. Лимит в 10,000 миль потребует доплаты менее £20.

Новая Mazda CX-5 доступна только с бензиновым мягким гибридным двигателем: дизельных версий и популярных подключаемых гибридов в линейке нет. Под капотом установлен четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2.5 литра и мощностью 139bhp. Заявленный расход топлива превышает 40mpg.

По этому предложению покупатель получает комплектацию Prime-Line. В ее оснащение входят 17-дюймовые легкосплавные диски, передние и задние датчики парковки, а также 12.9-дюймовый информационно-развлекательный экран со встроенным Google.