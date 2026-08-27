Выгодная покупка дня: электрический семейный кроссовер Leapmotor C10 по цене малолитражки

Просторный и удобный в управлении электрический SUV

Запас хода — 263 мили

Всего £184.53 в месяц

Семейный SUV с электрической силовой установкой можно взять в лизинг даже при очень ограниченном бюджете. Нашим предложением дня стал Leapmotor C10.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания VIP Gateway предлагает просторный Leapmotor C10 за £184.53 в месяц. По соотношению цены и возможностей он сопоставим с супермини на бензиновом двигателе.

Договор рассчитан на два года. Первоначальный платёж за 12 месяцев составляет £2,599.28, а годовой пробег ограничен отметкой в 5,000.

Тем, кто хочет снизить сумму авансового платежа, доступен вариант на шесть месяцев за £1,734.99. При этом ежемесячный платёж составит ровно £225. Увеличение лимита пробега до 8,000 обойдётся менее чем в £20 дополнительно в месяц при любом из вариантов первоначального платежа.

C10 — крупнейшая модель, которую Leapmotor предлагает в UK. Этот китайский бренд тесно связан с империей Stellantis. Электрический SUV, сопоставимый по размерам со Skoda Enyaq, отличается просторным салоном и богатым оснащением.

Для модели доступна только одна комплектация, но она включает необычно большое количество оборудования с учётом цены. В стандартный набор входят 14.6-inch сенсорный экран, панорамная крыша, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, атмосферная подсветка и металлическая окраска. В данном случае автомобиль выполнен в элегантном тёмно-зелёном цвете.

Фото: autoexpress

Leapmotor C10 оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 69.9kWh. Заявленный производителем запас хода составляет довольно скромные 263 miles. Электромотор мощностью 218bhp обеспечивает достаточно динамичный разгон: с 0-62mph автомобиль ускоряется за 7.5 seconds. При этом модель ориентирована прежде всего на простоту управления, что вполне соответствует требованиям к семейному автомобилю.

Главным преимуществом C10 стал салон. Он выглядит неожиданно добротно и отличается большим запасом пространства. На втором ряду особенно много места, а объём багажника составляет 400-litre.

Модели, которые мы выбираем для рубрики Car Deal of the Day, представлены в собственном сервисе Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всей UK.

Предложение действует с учётом правил и условий. Цены и доступные варианты могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение завершится, другие выгодные варианты лизинга Leapmotor C10 от ведущих поставщиков можно найти на странице Leapmotor C10.

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