Автосделка дня: Leapmotor B10 — выгоднее некуда, всего за £171 в месяц

Просторный салон и богатое оснащение

Запас хода — 270 miles

Предложение — всего £170.84 в месяц

Leapmotor B10 сейчас доступен на торговой площадке Auto Express Buy A Car за впечатляющие £171 в месяц. Это подтверждает, что электрический SUV не обязательно должен обходиться слишком дорого.

Через нашу платформу Leasing Options предлагает B10 по доступной цене при первоначальном платеже за 12 месяцев в размере £2,450.07. Срок действия договора составляет два года, а годовой лимит пробега — 5,000.

Тем, кто хочет снизить первоначальные расходы, доступен вариант с платежом за девять месяцев — £2,073.36. При этом ежемесячная сумма остается ниже £200. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 обойдется примерно на £20 в месяц дороже.

B10 представлен в одном из самых конкурентных сегментов — среди небольших электрических SUV. Его соперниками считаются Kia EV2 и ретро-модель Renault 4. На их фоне автомобиль выделяется богатым оснащением и просторным салоном.

Для модели предусмотрен только один уровень комплектации, однако он отличается весьма широким набором оборудования. Уже в стандартной версии B10 оснащается функциями, характерными для более крупных автомобилей: передними сиденьями с подогревом и вентиляцией, задними сиденьями с подогревом, а также 14.6-дюймовым сенсорным экраном с беспроводной зарядкой смартфона.

Под обтекаемым кузовом установлена батарея емкостью 67.1kWh. По заявлению Leapmotor, запас хода достигает 270 miles. Зарядка с 30 до 80 процентов занимает около 20 минут. Кроме того, B10 в стандартной комплектации получил систему Vehicle-to-Load, которая позволяет заряжать от автомобиля другие электрические устройства.

Салон производит впечатление качественного и отличается хорошим запасом пространства. Пассажиры на заднем ряду вряд ли будут жаловаться на тесноту, хотя объем багажника составляет 430-литров и уступает таким соперникам, как Ford Puma Gen-E.

Характер B10 больше ориентирован на комфорт и плавность хода, чем на азартное вождение. Renault 4 лучше проходит повороты, однако для многих покупателей это не станет решающим фактором. Leapmotor предлагает спокойную езду и привлекательную стоимость.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отобраны в рамках собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложения распространяются правила и условия. Цены и доступные варианты могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Lepamotor B10 можно найти на странице Leapmotor B10, где собраны предложения ведущих поставщиков.

Предложения для соперников Leapmotor B10

Фото: autoexpress

KIA EV3

New in-stock KIA EV3Cash £29,300Avg. savings £3,541New KIA EV3Configure now

Фото: autoexpress

Skoda Elroq

New in-stock Skoda ElroqCash £29,056Avg. savings £5,310New Skoda ElroqConfigure now

Фото: autoexpress

BYD Atto 2

New in-stock BYD Atto 2Cash £28,012Avg. savings £3,057New BYD Atto 2Configure now