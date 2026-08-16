Автопредложение дня: Jaecoo E5 за 230 фунтов в месяц обойдётся намного дешевле настоящего Range Rover

Выразительный дизайн SUV

Просторный салон с большим количеством технологий

Всего £231.44 в месяц

Jaecoo может быть известна благодаря созданию ‘Temu Range Rover’, однако новое предложение бренда оказалось слишком выгодным, чтобы его игнорировать. Электрический Jaecoo E5 можно взять в лизинг через сервис Auto Express Buy A Car всего за £231.44 в месяц. Это более чем в семь раз дешевле Range Rover, на который автомобиль немного похож.

Предложение подготовила компания VIPGateway. Оно позволяет пользоваться Jaecoo E5 Pure в течение 24 месяцев. При этом предусмотрены первоначальный взнос в размере £3,162.18 и ограничение годового пробега на уровне 5,000 миль.

Годовой пробег можно увеличить до 8,000 миль — это больше среднего показателя для водителя за год. Одновременно первоначальный взнос можно снизить до £2,180. В таком случае ежемесячный платеж всё равно останется ниже £300 и составит £299.27. Для сравнения, полноразмерный Range Rover обойдётся примерно в £1,600 в месяц. Даже более компактный Range Rover Evoque стоит свыше £700 в месяц, то есть более чем в два раза дороже Jaecoo.

Общая стоимость предложения при увеличенном пробеге и уменьшенном первоначальном взносе составит £9,063.77. При первоначальных условиях она равна £8,485.11. Согласно прогнозам остаточной стоимости cap HPI, оба варианта потенциально на несколько тысяч фунтов дешевле покупки автомобиля с последующей продажей через два года.

Выгода выглядит ещё заметнее с учётом того, что речь идёт не о базовой бензиновой версии. Jaecoo E5 — полностью электрическая модель компактного SUV, оснащённая аккумулятором ёмкостью 61kWh. Запас хода достигает 250 миль, а разгон с 0 до 62mph занимает 7.7 секунды, поэтому автомобиль отличается достаточно хорошей динамикой.

Помимо привычного для Jaecoo псевдолюксового дизайна 4x4, E5 получил всё необходимое оснащение. В список входят легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, 13.2-дюймовый сенсорный экран с цифровой приборной панелью, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Фото: autoexpress

Предложения в рамках рубрики Car Deal of the Day отбираются из собственной базы Auto Express Buy A Car. В неё входят актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если срок действия этой акции завершится, другие выгодные варианты лизинга Jaecoo E5 можно будет найти на странице Jaecoo E5, где собраны предложения ведущих поставщиков.

Предложения на модели-конкуренты Jaecoo E5

Фото: autoexpress

Skoda Kamiq

Новый Skoda Kamiq в наличии. Оплата наличными — £20,826. Средняя экономия — £4,981. Новый Skoda Kamiq. Настроить сейчас.

Фото: autoexpress

Nissan Juke

Новый Nissan Juke в наличии. Оплата наличными — £20,359. Средняя экономия — £4,597. Новый Nissan Juke. Настроить сейчас.

Фото: autoexpress

Ford Puma

Новый Ford Puma в наличии. Оплата наличными — £24,282. Средняя экономия — £3,277. Новый Ford Puma. Настроить сейчас.