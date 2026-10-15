Автосделка дня: Hyundai Ioniq 3 за 206 фунтов в месяц заставит соседей заговорить

Выразительный дизайн

Запас хода 213 миль

Предложение — всего £206.01 в месяц

Hyundai Ioniq 3 открывает корейскому автопроизводителю путь на доступный рынок электромобилей, где уже представлены Renault 5 и недавно появившиеся китайские бренды. Судя по сегодняшнему предложению, модель получила крайне привлекательные условия, ориентированные на максимальную выгоду для покупателей.

Через сервис Auto Express Buy A Car компания Embrace Leasing предлагает компактный электромобиль Hyundai за £206 в месяц при заключении соглашения сроком на три года. Это ниже стоимости целого ряда конкурирующих электромобилей, включая ретро-модель Renault.

Для оформления сделки потребуется первоначальный платёж в размере £2,830.12, рассчитанный как 12-месячный взнос. Годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Снизить первоначальные расходы примерно на £500 можно, выбрав первоначальный платёж за девять месяцев. После этого ежемесячный взнос составит £221.32. Увеличение допустимого пробега до 8,000 миль в год обойдётся ещё примерно в £15 в месяц.

Hyundai не называет Ioniq 3 хэтчбеком, предпочитая термин 'aero hatch'. Независимо от выбранного определения, это элегантный автомобиль с стремительным силуэтом крыши и дорожным просветом, характерным для SUV.

Электромобиль оснащён батареей ёмкостью 42kWh, которая обеспечивает заявленный запас хода 213 миль. Зарядка с 10 до 80 процентов занимает около 30 минут. Батарея работает в паре с электромотором мощностью 145bhp, благодаря чему разгон от 0 до 62mph занимает 8.8 секунды.

В данном предложении доступна комплектация Advance. В её оснащение входят сенсорный экран диагональю 12.9 дюйма, 16-дюймовые легкосплавные диски и широкий набор систем безопасности.

Фото: autoexpress

Подборка предложений Car Deal of the Day формируется на основе сделок собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения от автодилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложения распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут меняться, а количество автомобилей по указанным условиям ограничено. Если сделка завершится, другие предложения по лизингу Hyundai Ioniq 3 можно найти на странице Hyundai Ioniq 3, где собраны варианты от ведущих поставщиков.

Предложения на модели-конкуренты Hyundai Ioniq 3

Фото: autoexpress

Cupra Raval

New Cupra RavalFrom £242 ppm**

Фото: autoexpress

Renault 5

New Renault 5From £268 ppm**

Фото: autoexpress

Skoda Epiq

New Skoda EpiqFrom £225 ppm**