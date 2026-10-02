Предложение дня: мощный Volkswagen Golf R стоит дешевле Golf GTI

328bhp и полный привод

Топовая комплектация Black Edition

Предложение всего за £318.11 в месяц

Volkswagen Golf R примерно на £5,000 дороже своего собрата GTI, однако многие считают эту доплату оправданной. Модель оснащена мощным турбированным двигателем на 328bhp и интеллектуальной системой полного привода. При этом через нашу площадку R можно приобрести примерно на £70 в месяц дешевле, чем GTI.

Carwow Leasey совместно с сервисом Auto Express Buy A Car сейчас предлагает этот динамичный хот-хэтч за £318.11 в месяц. Условия выглядят особенно выгодно, и, вероятно, предложение не продлится долго. Поэтому заинтересованным покупателям стоит воспользоваться кнопкой ‘enquire now’.

Договор рассчитан на два года и предусматривает первоначальный платеж в размере £4,112.32 за 12 месяцев. Годовой пробег ограничен 5,000. При выборе платежа за девять месяцев можно сэкономить более £600, однако ежемесячная сумма увеличится до £350.29, что всё равно дешевле самого доступного предложения по GTI. Увеличение лимита пробега до 8,000 в год обойдется ещё в £10–£15 в месяц — в зависимости от выбора первоначального платежа за девять или 12 месяцев.

Модели семейства GTI — стандартная версия, более жесткий Clubsport и специальная Edition 50 — предлагают разный уровень вовлеченности в управление. У Volkswagen Golf R есть собственные преимущества: он сочетает простоту повседневного использования с внушительным запасом мощности.