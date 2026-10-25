Автомобиль дня: премиальный Audi A5 всего за £299 в месяц

Технологичный салон

Желательная комплектация S line с богатым оснащением

Предложение — всего £299.27 в месяц

Новый Audi A5 не является прямой заменой прежней модели. По сути, это новый A4. Автомобиль стал результатом уже отменённой концепции наименований, согласно которой бензиновые и дизельные модели Audi должны были получать нечётные номера, а чётные предназначались для электромобилей.

Звучит запутанно, и это понятно. Однако в данном случае речь идёт о гораздо более простом обстоятельстве — выгодном предложении на Audi A5.

Через Lease Car UK новый A5 можно получить всего за £299.27 в месяц при первоначальном платеже £3,939 за 12-month. При желании размер первого платежа можно уменьшить, увеличив ежемесячные выплаты. Например, при оплате за девять месяцев ежемесячный взнос составит £333.61, что по-прежнему выглядит весьма разумно.

Чтобы сохранить платежи ниже £300, придётся остановиться на годовом лимите пробега в 5,000 miles. Для многих водителей этого будет достаточно. Если требуется больший пробег, увеличить ограничение до 8,000 можно всего за £17.80 в месяц при условии выбора первоначального платежа за 12-month.

Предложение распространяется на базовый бензиновый двигатель объёмом 1.5-litre. При этом он обеспечивает достойную динамику: мощности хватает, чтобы A5 не казался медленным, а расход топлива остаётся умеренным. Автомобиль также представлен в востребованной комплектации S Line, которая получила более спортивный внешний вид и заниженную подвеску.

Хотя A5 фактически пришёл на смену прежнему A4, между моделями есть заметное отличие. Вместо небольшого багажника в стиле седана новый автомобиль оснащён дверью багажного отделения, выполненной в формате хэтчбека. Объём пространства для багажа немного уменьшился, зато увеличившийся проём сделал загрузку и выгрузку вещей удобнее.

Запаса места для ног задних пассажиров достаточно для автомобиля этого класса. Интерьер в целом производит впечатление качественного и дорогого пространства. При ежемесячной плате менее £300 владельцы, вероятно, останутся довольны таким предложением.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car deals. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Действуют правила и условия, а цены и предложения могут измениться и доступны в ограниченном количестве. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты лизинга Audi A5 можно найти на странице Audi A5 у ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов Audi A5

Фото: autoexpress

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New BMW 3 SeriesFrom £541 ppm**

Фото: autoexpress

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Фото: autoexpress

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