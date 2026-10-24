Автомобильное предложение дня: Skoda Enyaq всего за 270 фунтов в месяц

Качественный интерьер и просторный салон

Запас хода — 378 миль

Аренда — всего £269.86 в месяц

Skoda Enyaq — один из лучших электромобилей, доступных сегодня. При покупке за полную стоимость цена автомобиля начинается почти с £40,000, поэтому назвать его самым доступным электромобилем нельзя. Однако благодаря актуальному лизинговому предложению получить Enyaq можно менее чем за £270 в месяц.

Точная ежемесячная плата по 24-месячному договору от Milease составляет £269.86. Ограничение по годовому пробегу установлено на уровне 5,000, но при необходимости его можно увеличить до 8,000. Доплата составит всего £8.03 в месяц.

Указанная сумма рассчитана исходя из первоначального платежа за 12 месяцев в размере £3,538.32. При желании снизить размер первого взноса доступны различные варианты вплоть до одного месяца, хотя ежемесячные платежи в этом случае будут выше. Например, при первоначальной аренде за девять месяцев ежемесячная сумма составит £296.92.

Особенно привлекательным это предложение делает версия Enyaq 85, оснащённая значительно более ёмкой батареей, чем базовый Enyaq 55. Согласно показателю WLTP Combined, запас хода достигает 378 миль, тогда как Enyaq 55 проезжает до 283 миль. Автомобиль также заметно динамичнее: мощность 286bhp позволяет разгоняться от 0 до 62mph за 6.6 секунды. Это лишь немного медленнее спортивной версии vRS.

Автомобиль предлагается в начальной комплектации SE L, однако это не означает недостаток оснащения. Как и любой Enyaq, модель получила просторный салон, большой багажник и аккуратные ходовые характеристики.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car deals, где собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и положения, а цены и доступность могут измениться. Количество автомобилей ограничено. Если действие этой акции завершится, другие выгодные предложения по лизингу Skoda Enyaq можно найти на странице Skoda Enyaq.

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Фото: autoexpress

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