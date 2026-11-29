Практичный полностью электрический седан

Запас хода 435 миль и скидка на зарядку Gridserve

Всего £304.88 в месяц при двухлетней аренде

ID.7 — одна из наиболее удачных электрических моделей Volkswagen. Автомобиль впечатляет по многим параметрам, в том числе запасом хода до 435 миль — этого достаточно, чтобы проехать от London до Edinburgh на одном заряде. Теперь полностью электрический представительский седан стал ещё привлекательнее: его можно оформить всего за £305 в месяц.

Двухлетнее предложение по аренде ID.7 было найдено через сервис Auto Express Buy A Car. Его предоставляет Carwow Leasey. Для начала потребуется внести £3,953, после чего размер ежемесячных платежей будет относительно умеренным. Кроме того, в течение года клиент получает скидку 20 per cent на использование национальной сети зарядных станций Gridserve, включая сверхбыстрые устройства.

Если первоначальный взнос в размере почти £4,000 за двухлетнюю аренду кажется слишком высоким, его можно уменьшить. Вместо суммы, эквивалентной 12 месяцам платежей, достаточно внести оплату за три месяца. С учётом сборов это составит £1,517, что выглядит более приемлемо. После этого ежемесячный платёж за ID.7 составит £419. Также доступны варианты аренды на три и четыре года — стоимостью чуть более £400 в месяц.