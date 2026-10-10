Автомобильное предложение дня: вездеходный Jeep Compass можно приобрести всего за 208 фунтов в месяц

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Практичный SUV с массивной внешностью

Экономичный двигатель с заявленным расходом почти 50mpg

Предложение — всего £208 в месяц

Jeep Compass сочетает практичность, выразительный и слегка брутальный дизайн, а также потенциально невысокие эксплуатационные расходы. Однако модели приходится конкурировать в одном из самых насыщенных сегментов рынка, где представлено немало сильных соперников.

Впрочем, этот фактор отходит на второй план благодаря специальному предложению. Через сервис Auto Express Buy A Car Service компания Select Car Leasing предлагает двухлетний контракт стоимостью £208 в месяц. Условия предусматривают лимит 5,000 миль и первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £2,850.

Тем, кто не хочет вносить такую сумму единовременно, доступен вариант с первоначальным платежом, эквивалентным девяти месяцам. В этом случае ежемесячная сумма составит £228.64. Увеличение годового пробега с 5,000 до 8,000 миль обойдётся дополнительно в £17.77 или £19.53 в месяц — в зависимости от выбранного первоначального платежа.

Предложение распространяется на комплектацию Summit. По сравнению с базовой версией Altitude она отличается значительно более богатым стандартным оснащением. Автомобиль оснащён силовой установкой, которую Jeep называет ‘e-Hybrid’. При этом речь идёт скорее о мягком гибриде: система расширяет возможности функции старт-стоп и обеспечивает небольшой прирост мощности, но не позволяет рассчитывать на полноценное движение только на электротяге.

Трёхцилиндровый двигатель объёмом 1.2 литра не отличается высокой плавностью работы. Чтобы разогнать Compass до нужной скорости, силовой агрегат приходится активно использовать. Однако при такой цене на это можно закрыть глаза. То же самое касается и того, что Compass не является полноценным внедорожником в традиционном для Jeep понимании.

При этом на бездорожье он окажется способнее других SUV Stellantis, построенных на той же платформе, включая Citroen C5 Aircross и Vauxhall Grandland. Более короткие передний и задний свесы обеспечивают автомобилю лучшие углы въезда и съезда. Для среднего владельца Compass это, вероятно, не станет решающим преимуществом, но он наверняка оценит массивный и уверенный облик SUV.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отобраны из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложение распространяются установленные условия. Цены и доступность могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если акция завершится, другие варианты лизинга Jeep Compass от ведущих поставщиков можно найти на странице Jeep Compass.

Предложения для соперников Jeep Compass

Фото: autoexpress Mazda Cx-5 Новая Mazda Cx-5 в наличии. Оплата наличными — £29,444. Средняя экономия — £2,467. Новая Mazda Cx-5 — настроить комплектацию.

Фото: autoexpress Toyota Rav4 Новая Toyota Rav4 в наличии. Оплата наличными — £44,195. Новая Toyota Rav4 — настроить комплектацию.