Выгодное предложение дня: «BYD Atto 3» — менее £190 в месяц

На британском рынке электромобилей появилось выгодное предложение на BYD Atto 3, который вскоре уступит место обновленной версии Atto 3 EVO. Эксперты Auto Express уже протестировали новую модель, а тем временем уходящий Atto 3 доступен по привлекательной цене на сервисе Auto Express Buy a Car.

Лизинговый вариант предоставлен компанией Leasing Options: срок аренды – три года, а ежемесячный платеж составляет всего £189.83, что делает этот семейный электрический внедорожник одним из самых выгодных предложений в своем классе.

Для заключения договора потребуется первоначальный взнос в размере £2,627.95, что эквивалентно 12-месячному авансовому платежу. При желании можно уменьшить аванс до девяти месяцев (£2,174.92), тогда ежемесячные выплаты составят £202.77.

Ограничение пробега при 12-месячном платеже – 5,000 миль в год. Однако лимит можно увеличить до 8,000 миль, доплатив £25 ежемесячно, что особенно удобно для тех, кто проезжает меньшее расстояние.

Хотя бренд BYD сравнительно недавно вышел на британский рынок, Atto 3 уже является самой «старой» моделью в линейке, и ее обновление было ожидаемо. Тем не менее, даже текущая версия остается весьма привлекательной по соотношению цены и оснащения.

Предлагаемый вариант оснащается батареей емкостью 60.4 кВт*ч, которая питает передние колеса и обеспечивает заявленный запас хода до 260 миль.

Несмотря на то, что некоторые конкуренты могут похвастаться более быстрой зарядкой и динамичным характером, BYD Atto 3 выделяется комфортабельной ездой и качественно оформленным интерьером.

Покупатели получают комплектацию Design – топовую для этой модели. В стандартное оснащение включены большой вращающийся сенсорный дисплей, обогрев и вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка и электрический привод багажника.



Фото: autoexpress

Ежедневно редакция Auto Express отбирает лучшие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании для раздела Buy a Car. Условия и цены могут изменяться и зависят от наличия. Если данное предложение станет недоступно, всегда можно найти новые выгодные варианты аренды BYD Atto 3 на специальной странице модели.

Для сравнения, на рынке доступны и другие электрокары-соперники.



Фото: autoexpress

Volvo Ex30: новая модель в наличии, стоимость от £33,060.



Фото: autoexpress

KIA EV3: стартовая цена – £30,639, средняя экономия при покупке – £3,082.



Фото: autoexpress

Volkswagen Id.4: стоимость от £32,970, средняя экономия – £3,568.