Автопредложение дня: подзаряжаемый гибридный кроссовер Geely Starray стоит всего 180 фунтов в месяц.

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Стильный семейный SUV с богатым оснащением

Запас хода на электротяге — 51 миля; общий бензиново-электрический запас хода — более 500 миль

Предложение всего за £179.94 в месяц

Если вы хотите перейти на подключаемый гибрид с минимальными затратами, обратите внимание на Geely Starray. Этот семейный SUV с возможностью зарядки от внешнего источника пока мало знаком британским покупателям, однако его стоимость по специальному предложению составляет менее £180 в месяц.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания Leasing Options предлагает двухлетний договор за £179.94 в месяц. Для оформления потребуется первоначальный платеж в размере £2,559.27, рассчитанный как 12-месячный взнос. Годовой пробег ограничен 5,000 милями.

При выборе первоначального платежа за девять месяцев (£2,170.83) ежемесячные расходы также останутся ниже £200. Увеличение допустимого пробега до 8,000 миль обойдется дополнительно в сумму от £23 до £26 — в зависимости от выбранного первоначального платежа.

Можно предположить, что SUV с такой невысокой ежемесячной стоимостью будет иметь скромное оснащение. Однако Geely, материнская компания Volvo и Lotus, предлагает автомобили с богатым набором оборудования, рассчитывая привлечь покупателей в Великобритании.

Geely Starray в комплектации Pro оснащается оборудованием, которое обычно встречается в более дорогих автомобилях. В список входят передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, камера кругового обзора, бесключевой доступ, а также 15.4-дюймовый сенсорный экран с навигацией и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Силовая установка Starray включает 98-сильный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.5 литра и электромотор мощностью 215 л.с. Заявленный запас хода на электротяге достигает 51 мили, а общий бензиново-электрический запас хода превышает 500 миль.

Ford Kuga обеспечивает более острые впечатления от вождения, но стоит более чем на £100 в месяц дороже. За свои деньги Starray отличается тихим, комфортным и легким управлением, поэтому многие семьи могут не увидеть причин платить больше.

Фото: autoexpress

Предложения в подборке Car Deal of the Day взяты из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем представлены актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложения распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Geely Starray от ведущих поставщиков можно найти на странице Geely Starray.

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