Выгодное предложение дня: Geely Starray «из другого мира» всего за £215 в месяц

Компания Geely продолжает расширять свое присутствие на рынке Великобритании, предлагая автомобили с привлекательными условиями приобретения. На этой неделе внимание автолюбителей может привлечь новое предложение на гибридный кроссовер Geely Starray, который недавно дебютировал в линейке марки.

Geely Starray — это подключаемый гибрид, построенный на одной платформе с полностью электрическим EX5, чья выгодная цена также остается в силе. Теперь же покупатели, предпочитающие автомобили с возможностью подзарядки от сети, но не готовые полностью перейти на электротягу, могут воспользоваться предложением по приобретению Starray через сервис Auto Express Buy a Car.

Стоимость аренды Geely Starray составляет £214,82 в месяц при заключении трехлетнего договора. Для этого потребуется внести первоначальный платеж за 12 месяцев в размере £2 977,83. При снижении первоначального взноса до суммы за 9 месяцев, размер платежа уменьшается до £2 459,55, а ежемесячная плата немного увеличивается и составит £228,84. В рамках базового предложения лимит пробега устанавливается на уровне 5 000 миль в год, однако при необходимости его можно увеличить до 8 000 миль за доплату £14,15 в месяц.

Под капотом Geely Starray установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 98 л.с., который работает в паре с электромотором на 215 л.с., получающим энергию от аккумулятора. В комплектации Pro, для которой и действует предложение, емкость батареи составляет 18,4 кВт·ч. Это обеспечивает автомобилю запас хода на электротяге до 51 мили.

Geely Starray отличается высоким уровнем оснащения и простотой управления, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто рассматривает покупку современного гибридного кроссовера с возможностью экономичного передвижения на электричестве.