Автомобильная сделка дня: Geely EX5 — исключительно выгодное предложение

Хорошо оснащённая версия Pro

Запас хода 267 миль

Всего £226.02 в месяц

Компания Geely, владеющая Volvo, стремительно расширяет присутствие в Великобритании: её дилерская сеть растёт, а модельный ряд пополняется новыми автомобилями. Первой на британский рынок вышла Geely EX5. Сейчас через сервис Auto Express Buy A Car её можно приобрести на особенно выгодных условиях.

Select Car Leasing предлагает китайский кроссовер по цене всего £226 в месяц при аренде на четыре года. Первоначальный платёж за 12 месяцев составляет £3,066.24, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Изменение условий также позволяет сохранить привлекательную стоимость. При первоначальном платеже за девять месяцев сумма на старте уменьшается более чем на £500, а ежемесячный платёж составляет £236.70. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 миль обойдётся менее чем в десять фунтов дополнительно в месяц — независимо от выбранного варианта первоначального платежа.

Geely EX5 относится к электрическим кроссоверам C-сегмента и конкурирует с такими моделями, как Renault Scenic E-Tech и Kia EV3. При этом автомобиль предлагает особенно богатое оснащение.

В рамках этого предложения доступна средняя комплектация Pro. В неё входят отделка салона искусственной кожей, передние сиденья и рулевое колесо с подогревом, камера кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и поддержка Apple CarPlay.

Geely EX5 оснащается аккумулятором ёмкостью 60.2kWh, обеспечивающим заявленный запас хода 267 миль. Этот показатель сопоставим с параметрами конкурентов. Мощность автомобиля составляет 215bhp, а привод осуществляется на передние колёса. Хотя по динамике модель не относится к самым азартным, её сильными сторонами остаются простота управления и просторный салон.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отобраны из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложения распространяются условия и положения, а цены и доступность могут измениться. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты аренды Geely EX5 можно найти на странице Geely EX5, где собраны предложения ведущих поставщиков.

Предложения на конкурентов Geely EX5

Фото: autoexpress

Skoda Elroq

Новая Skoda Elroq в наличии

Наличные £29,389

Средняя экономия £5,012

Новая Skoda Elroq — настроить конфигурацию

Фото: autoexpress

KIA EV3

Новая KIA EV3 в наличии

Наличные £30,561

Средняя экономия £3,019

Новая KIA EV3 — настроить конфигурацию