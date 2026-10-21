Автомобильная сделка дня: стильный и доступный Fiat 500e — всего за 210 фунтов в месяц

- Эффектный дизайн и удовольствие от вождения
- Запас хода 118 миль
- Предложение всего за £210.44 в месяц
Недавний Paris Motor Show вновь показал, насколько привлекательным может быть ретродизайн автомобилей. На выставке особое внимание получили такие концепты, как Citroen 2CV и Renault E-Space. Однако среди моделей с винтажной внешностью иногда остается без должного внимания один электрический автомобиль — Fiat 500e.
Этот небольшой итальянский автомобиль удачно переосмысливает образ иконы пятидесятых годов, предлагая электрическую силовую установку. Сейчас его также можно приобрести на особенно привлекательных условиях.
Обычно 500e относится к более дорогим предложениям рынка, однако через сервис Auto Express Buy A Car автомобиль сейчас доступен всего за £210.44 в месяц.
Предложение рассчитано на четыре года. Его предоставляет First Vehicle Leasing, а первоначальный платеж за 12 месяцев составляет £2,875.32. Годовой пробег ограничен 5,000 милями.
При желании можно выбрать вариант с первоначальным платежом за девять месяцев. В этом случае он составит £2,357.39, а ежемесячная выплата — £233.04. Увеличение допустимого пробега до 8,000 миль обойдется менее чем в пять фунтов дополнительно в месяц.
У предложения есть одна особенность: оно распространяется на базовую версию с аккумулятором наименьшей емкости. При этом оснащение остается достаточно богатым — в стандартную комплектацию входят автоматический кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные диски и сенсорный экран диагональю 10.25 дюйма.
Аккумулятор емкостью 24kWh обеспечивает заявленный запас хода 118 миль, чего будет достаточно для жителей городов. Легкий руль и энергичный разгон делают Fiat 500e удобным в плотном городском трафике, а выразительная внешность помогает ему выделяться на дороге.
Подборка Car Deal of the Day основана на предложениях собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
На предложения распространяются условия и положения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты лизинга Fiat 500e можно найти на странице Fiat 500e, где собраны предложения ведущих поставщиков.
Предложения на конкурентов Fiat 500e
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