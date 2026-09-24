Предложение дня: семейный кроссовер дешевле MG HS за 183 фунта в месяц не найти

Отличное соотношение цены и качества

Экономичная гибридная модель

Предложение всего за £183 в месяц

Тем, кто ищет экономичный и доступный семейный автомобиль, стоит обратить внимание на сегодняшнее предложение. Оно отличается впечатляюще выгодной ценой.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car компания Leasing Options предлагает семейный MG HS за £182.93 в месяц. Благодаря такой стоимости этот SUV оказывается на одном уровне с супермини и даже обходится дешевле, чем более компактный MG ZS.

Для оформления трёхлетней аренды потребуется внести первоначальный платёж в размере £2,595.15. Годовой пробег ограничен отметкой в 5,000 miles.

Первоначальные расходы можно уменьшить на £400, если заменить платёж за 12-месячный период на вариант за девять месяцев. При увеличении разрешённого годового пробега до 8,000 стоимость возрастёт примерно на £22 в месяц.

По условиям предложения доступна версия MG HS Hybrid+. Она оснащена бензиновым двигателем объёмом 1.5-litre и небольшой батареей ёмкостью 1.8kWh, которую не требуется подключать к внешнему источнику питания. Суммарная мощность системы составляет 224bhp, а разгон с 0-62mph занимает 7.9 seconds. Заявленная экономичность достигает 51.3mpg.

Комплектация SE, представленная в этом предложении, включает два экрана диагональю 12.3-inch, навигацию, Apple CarPlay и Android Auto. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и камера заднего вида.

MG HS отличается привлекательной внешностью и просторным салоном. Объём багажника составляет 507-litre, а качество отделки создаёт неожиданно премиальное впечатление.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day формируются на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей территории UK.

На предложения распространяются условия и ограничения. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей по указанной стоимости ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие варианты аренды MG HS можно найти на странице MG HS у ведущих поставщиков.

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Фото: autoexpress

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